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CHP’li Akgün'ün 'kıyak listesi' deşifre oldu! Hepsini belediyede işe yerleştirmiş

Büyükçekmece Belediye Başkanı CHP’li Akgün, teyzesinin oğlunu Özel Kalem Müdürü, halasının oğlunu Halkla İlişkiler Müdürü yaptı. Ortaya çıkan listeye göre çok sayıda yakınına iş bulan Akgün, Gecekondu Önleme Bölgesi’ni de dostlarına tahsis etti.

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Altı dönemdir Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün’ün teyze oğlunu Özel Kalem Müdürü, hala oğlunu Halkla İlişkiler Müdürü yaptığı ortaya çıktı. Akgün’ün ‘kıyak listesine’ ulaşıldı.
 
Altı dönemdir Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün’ün birinci derecede çok sayıda akrabasını belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı. Teyzesinin oğlu Hasan Akkuş’u istisnai kadrodan Özel Kalem Müdürü yaptı. Ardından da halasının oğlu Rıdvan Orhan’ı Halkla İlişkiler Müdürü yaptı. Orhan da aynen Akkuş gibi istisnai kadrodan belediyeye yerleştirildi. Kuzeni Orhan, şu anda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü yürütüyor. 
 

DOLU KADROYA AYRICALIK!

Bu isimlerin ardından Akgün, birinci dereceden akrabası olan Cemal Akgün, Süleyman Akgün, İsmail Akgün ve Zeki Akgün’ü belediyenin çeşitli birimlerine kadrolu işçi olmalarını sağladı. Akşam'ın ele geçirdiği listede akraba-eş-dost tavsiyesiyle çok sayıda personelin kadro dolu olmasına rağmen işe alındıkları ortaya çıktı. Listede personelin kim olduğu, kimin tavsiyesi olduğu yazıyor.
 
 
Dolu kadroya rağmen belediyeye alınan bu kişilerin maaşları ise Büyükçekmece’de bulunan fabrika, inşaat şirketi, benzin istasyonları ve süper marketler tarafından ödendi. Başkan Akgün’ün akrabalarına ve dostlarına kıyakları bununla da sınırlı kalmadı. Büyükçekmece’nin en değerli yerinde yoksullara verilmesi gereken araziye önce jet hızıyla bir bina inşa edildi, sonra da katlar paylaşıldı.
 
(HASAN AKGÜN -YURDAGÜL AKGÜN)
 
Bodrumdaki dükkanlardan biri Akgün’ün kızı Yurdagül Akgün’e, diğeri de Başkan Yardımcısı Zafer Özsayın’a kaldı. Zemin kattaki daireler Gülten Gümüşoğlu ve Nover Deragopyan’ın, birinci kat ise Adem Çukur ile Defne Özsayın’ın oldu. Ardından burası liseye dönüştürüldü. Akgün’ün yine Gecekondu Önleme Bölgesi’nde bulunan çok sayıda araziyi kardeşleri, yeğenlerine çerez parasına verdi.
 

İSTANBUL’UN EN GÜZEL İŞLETMESİ KARDEŞİ VE DAMADININ AĞABEYİNE

 
Mülkü belediyeye ait olan manzara olarak İstanbul’un en güzel restoranlarından Albatros’un işletmesi ise akrabalara verildi. Tamamı deniz içerisinde bulunan restoranın işletmecisi olan ALBATROS LOKANTACILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin ortakları ise tamamen Akgün’ün yakınlarından oluşuyor. 
 
Üç ortaklı firma Hasan Akgün’ün kardeşi Arif Akgün, damadı Erkan Akyollu’nun ağabeyi Serkan Akyollu ve Akgün’ün yakın arkadaşlarından Zafer Özsayınlı olarak gözüküyor. Akgün’ün bütün özel yemek davetlerini burada verdiği öğrenildi.

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