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CHP'li Aksünger'den skandal 'YPG' açıklaması: Terör örgütü değildir

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için 'terör örgütü değildir' ifadesini kullandı.

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CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı. 
 
Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü sorusuna" Erdal Aksünger, PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.
 
 
METİNER ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI
 
Aksünger'in daha önce terör örgütü PYD ile ilgili sözlerini hatırlatan Star Gazetesi yazarı ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ise, "Sırf PYD'yi bir terör örgütü olarak görmediğini söylemedi, aynı zamanda dedi ki, "Türkiye'de CHP, nasıl yasal ve meşru bir partiyse Suriye’de de PYD öyle yasal ve meşru bir partidir. Tıpkı CHP gibi." açıklamasında bulundu.
 
Aksünger ise Metiner'e 'evet zamanında söyledim' yanıtını verdi.
 
Aksünger'in sözlerine tepki gösteren Metiner ise "Sevsinler bu CHP’nin PYD/PKK aşkını" dedi.
 
 
KILIDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.
 
TERÖRİSTLER 20 SİVİLİ ŞEHİT ETTİ
 
Barış Pınarı Harekatı icraa edilirken terör örgütü PKK/PYD'liler sivilleri hedef alan saldırılar yaptı. Teröristlerin çocuk parkından ve çeşitli bölgelerden yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarda 20 sivil ve 7 asker şehit oldu.

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

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