CHP'li Ataklı'dan skandal sözler! ''Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur''

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında din eğitimi hakkında skandal ifadeler kullandı. Okullarda dini eğitimi verilmemesi gerektiğini savunan Ataklı, "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilgilerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir. " diyerek adeta düşmanca ifadelerde bulundu.

"KİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Din eğitiminden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Can Ataklı, yaptığı açıklamada, "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilgilerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir. Eğitim budur. Din eğitimi ya ayrıca verilir ya da zaten aileden alınır. Dünyada da böyle. Benim çocuğum dindar büyüyecek din okulları var oraya gider. Ortaokul, lise, üniversite bunlar pozitif bilimlerin yeri. Böyle bir rezalet olmaz. Yok imam gelecekmiş de manevi... Maneviyi evde alıyor zaten. Ayrıca öğretmenler de robot değil ki... Pek çok manevi değeri çocuklar zaten öğretmenlerinden alıyorlar." diye konuştu.

Skandal ifadelerini sürdüren Ataklı, "Bunların derdi din eğitimi vermek değil. Toplumu cahil bırakarak vatandaşlık bilincini elinden almak onun özgür bir birey olarak bir şey sormasını, başkaldırmasını önlemek, din adı altında kindar yetiştirmek. İntikamcı yetiştirmek, savaşçı yetiştirmek." ifadelerini kullandı.