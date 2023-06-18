İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Ataklı'dan skandal sözler! ''Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur''
Güncel

CHP'li Ataklı'dan skandal sözler! ''Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur''

Dini eğitime karşı çıkan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından skandal açıklamalarda bulundu. Okullarda namaz kılınmasını gericilikle itham eden Ataklı, 'Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?' kılar kardeşim evine gittiğinde kılar. Ya bu dünyanın en gerici kafası ya.' ifadelerini kullandı.

18 Haziran 2023 Pazar 10:53 - Güncelleme:
CHP'li Ataklı'dan skandal sözler! ''Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur''
ABONE OL

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında din eğitimi hakkında skandal ifadeler kullandı. Okullarda dini eğitimi verilmemesi gerektiğini savunan Ataklı, "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilgilerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir. " diyerek adeta düşmanca ifadelerde bulundu.

"KİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Din eğitiminden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Can Ataklı, yaptığı açıklamada, "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilgilerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir. Eğitim budur. Din eğitimi ya ayrıca verilir ya da zaten aileden alınır. Dünyada da böyle. Benim çocuğum dindar büyüyecek din okulları var oraya gider. Ortaokul, lise, üniversite bunlar pozitif bilimlerin yeri. Böyle bir rezalet olmaz. Yok imam gelecekmiş de manevi... Maneviyi evde alıyor zaten. Ayrıca öğretmenler de robot değil ki... Pek çok manevi değeri çocuklar zaten öğretmenlerinden alıyorlar." diye konuştu.

Skandal ifadelerini sürdüren Ataklı, "Bunların derdi din eğitimi vermek değil. Toplumu cahil bırakarak vatandaşlık bilincini elinden almak onun özgür bir birey olarak bir şey sormasını, başkaldırmasını önlemek, din adı altında kindar yetiştirmek. İntikamcı yetiştirmek, savaşçı yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.