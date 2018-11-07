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CHP'li Avcılar Belediyesi’nde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Özcan makam odasını atık merkezine taşıdı

Avcılar Belediyesi’nde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Özcan makam odasını atık merkezine taşıdı. Bu taşınmanın altından Başkan Toprak’ın eşi ve usulsüz imar işlerini müteahhitlerle gözlerden uzak halletme planı çıktı.

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Darbe girişiminden sonra bile FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın şirketiyle sözleşme imzalayan CHP’li Avcılar Belediyesi yeni bir skandala imza attı.
 
CHP’li Avcılar Belediyesi, Başkan Handan Toprak Benli’nin eşi Yusuf Benli’nin yaptıklarıyla çalkalanıyor. Toprak’ın müzisyen olan eşi Yusuf Benli, adeta bir belediye başkanı gibi çalışıyor. Benli’nin ilk olarak belediyenin iki önemli birimine müdür olarak yakın arkadaşlarını atadı. İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ın görevden ayrılmasıyla birlikte buraya operasyon yapıldı. Göreve bizzat Benli tarafından Tuna Yüksel Özcan getirildi. 
 
KAFEDE BULUŞUYORLAR
 
Özcan’ın makam odası belediyeye 5 kilometre uzaklıktaki Atık Merkezi’ne taşındı. Belediyeye imar işlemi yaptırmaya gelip onay almak isteyenler şok yaşadı. Vatandaşlar imzaya atık merkezindeki gecekonduya gitmek zorunda kaldı. İmar işlem merkezinin buraya taşınmasının arkasından ise rant çıktı. Usulsüz imar işlerini müteahhitlerin başkan yardımcısı ile gözlerden uzak daha rahat görüşmesi için böyle bir çözüm bulundu. Benli’nin dosya imzalatmaya gelen müteahhitlerle şantiyenin hemen karşısında bulunan kafede görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.
 
AMERİKA'YA SEYAHAT SANATÇILARA MAAŞ 
 
Başkan Toprak’ın eşi Yusuf Benli’nin belediyede kendisine yakın birim müdürleri, amir ve personeli Amerika’ya götürdüğü ve bu gezinin masraflarının belediye kasasında karşılandığı belirlendi. Kültür etkinliklerini bizzat yürüten Benli, festivallerde hangi sanatçının katılacağını, kaç para alacağına karar veriyor, bazı halk müziği sanatçıları da “Danışmanlık” adı altında 4-5’er bin lira maaş alıyor.
 
(Akşam)

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