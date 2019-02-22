CHP'li Avcılar Belediyesinde işçiler maaş eylemi yaptı

CHP'li Avcılar Belediyesinde, taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçiler, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

"ÖDENMEYEN ÜCRETLERİMİZ ÖDENSİN"

Marmara Caddesi'nde toplanan Belediye-İş Sendikası'na üye işçiler, Avcılar Belediyesine doğru yürüyüşe geçti.

"Ödenmeyen ücretlerimiz ödensin" pankartı taşıyan işçiler, "Avcılar işçisi köle değildir", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı isteriz" şeklinde sloganlar attı.

Belediye binasının önüne gelen işçiler, burada bir süre daha slogan atmayı sürdürdü.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis de bina önünde tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Erol Özdemir, burada yaptığı açıklamada, Avcılar Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarının düzenli ve tam ödenmemesi nedeniyle mağdur olduklarını öne sürdü.

"3 AYDIR MAAŞ ÖDENMİYOR"

Bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"İşçilerin aylık maaşları ve sosyal hakları, sözleşmelilerin 2-3 aylık maaşları ve sosyal hakları, kadrolu işçilerin 3 yıllık sosyal hakları, memurların 1,5 yıllık sosyal hakları ve tazminatları ve emekli çalışanların kıdem tazminatı ile alacakları hala ödenmemiştir. Burada bir keyfiyet var, herkes mağdur. Burada bir usulsüzlük, zulüm var. Buradaki zulme kim dur diyecek? Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum, varsa bir yanlışımız bizimle ilgili bir işlem başlatın. Yoksa burada insanlara zulmedenlere neden gereğini yapmıyorsunuz?"

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.