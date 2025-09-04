İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 2 şüpheliye tutuklama talebi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

4 Eylül 2025 Perşembe 10:58
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 2 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.

  • Aziz İhsan Aktaş
  • adliye
  • suç örgütü

