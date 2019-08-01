32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5758
  • 6,1641
  • 254.09
  • 102082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Maaşların yarısı FETÖ'ye gitmiş

Torpil skandalı ile gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler, bu kez de FETÖ ortaklığı ile gündemde. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde belediyeye ait şirketlere atanan yönetim kurulu üyelerinden maaşlarının yarısının toplandığı ortaya çıktı. Toplanan paranın FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’ın bacanağına verildiği iddia edildi. Savcılıkta ifade veren A.Ö. isimli tanık; belgesiz olarak toplanan bu paraların Ankara’ya götürüldüğünü, hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP'li belediyelerdeki eş-dost-akraba atama skandalında yeni detay ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde belediyeye ait şirketlere atanan yönetim kurulu üyelerinden maaşlarının yarısının toplandığı ileri sürüldü. Toplanan paranın FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın bacanağına verildiği iddia edildi.
 
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren A.Ö. isimli tanık, belediye şirketlerine atanan isimlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla maaşlarının yarısını belgesiz olarak verdiklerini, Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı tarafından toplanan paranın Ankara'ya götürüldüğünü kaydetti.
 
A.Ö. ifadesinde şunları söyledi: "Erkan Karaarslan'ı Aydın Büyükşehir'den tanırım. Aydın İmar A.Ş. ve Jeotermal A.Ş. şirketlerinin ilk yönetim kurulu üyelerinin seçiminde bizzat bulundum. Yönetim kurulu üyeleri seçildi ve üyelere 3 bin lira maaş verilmesi kararlaştırıldı.
 
 
ÇERÇİOĞLU'NDAN 'YARISINI ALIN' TALİMATI
 
İlk maaş verildikten sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan daire başkanlarının bin 500 lirayı geri vermesi talimatı Özlem Çerçioğlu tarafından verildi. Genel Müdür Ünal Bulunmaz tarafından bu hususun bana söylenmesi üzerine yönetim kurulu üyelerinden bu para elden teslim alınarak Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'ya verildi. Muharrem Şanlı o dönem Aybel Ltd. Şti.'nin genel müdürüydü…
 
Bu hususa Ünal Bulunmaz kanuna uygun olmadığını söyleyerek itiraz etti. Hatta o dönem genel sekreter olan Ahmet Uğur Cebeci ile de görüştüler, ancak bir sonuç alınamadı. Para toplanan kişiler; İbrahim Gürdal, Ertuğrul Yamen, Özcan Dursun Korkmaz, Raşit isimli şahıs, Ahmet Uğur Cebeci'dir.
 
PARALARI ANKARA'YA GÖTÜRDÜ
 
Raşit isimli şahıs ile Özcan Dursun Korkmaz önce hukuksuz olduğunu söyleyerek parayı geri vermek istemediler. Sonradan ASKİ'den Cemalettin Küçükerol alınınca yerine vekâleten Özcan Dursun Korkmaz getirildi. Bu göreve getirildikten bir gün sonra beni arayarak 'A. gel parayı al' dedi. Ben de kendisinden parayı aldım. Raşit isimli şahıstan da parayı aldım. Ünal Bulunmaz'a parayı geri toplama hususunu Erkan Karaarslan, Özlem Çerçioğlu'nun talimatı olduğunu belirterek söylemişti. Toplanan paraların teslim edildiği Muharrem Şanlı'nın bu paraları Ankara'ya götürdüğünü biliyorum. Hangi amaçla kullandığını bilmiyorum.
 
PARALAR ALINIRKEN BELGE DÜZENLENMEDİ
 
Paralar yönetim kurulundan alınırken ve Muharrem Şanlı'ya teslim edilirken herhangi bir belge düzenlenmedi. Ayrıca paraların geri alınacağına dair Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın bir yazısı yoktu. Bu paralar dışarıda olan yönetim kurulu üyelerinden ise geri alınmadı." (Sabah)
 

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş: Yok saydılar

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş: Yok saydılar

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Diagne’nin rotası belli oldu

Diagne’nin rotası belli oldu

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

İş adamı Moldovalı eşine dava açtı: Kızımı kaçırdı asimile ediyor

İş adamı Moldovalı eşine dava açtı: Kızımı kaçırdı asimile ediyor

Serinlemek için dereye girdiler... Acı haber

Serinlemek için dereye girdiler... Acı haber

Usame bin Ladin'in oğlunun öldüğü iddia edildi

Usame bin Ladin'in oğlunun öldüğü iddia edildi
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi

Menderes'in makam aracı Aydın Valiliği'ne teslim edildi

Yoldan gelip geçenler yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı

Yoldan gelip geçenler yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı

Tefecilik ve dolandırıcılık çetesine operasyon: 15 gözaltı

Tefecilik ve dolandırıcılık çetesine operasyon: 15 gözaltı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA