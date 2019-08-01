CHP'li belediyelerdeki eş-dost-akraba atama skandalında yeni detay ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde belediyeye ait şirketlere atanan yönetim kurulu üyelerinden maaşlarının yarısının toplandığı ileri sürüldü. Toplanan paranın FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın bacanağına verildiği iddia edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren A.Ö. isimli tanık, belediye şirketlerine atanan isimlerin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla maaşlarının yarısını belgesiz olarak verdiklerini, Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı tarafından toplanan paranın Ankara'ya götürüldüğünü kaydetti.

A.Ö. ifadesinde şunları söyledi: "Erkan Karaarslan'ı Aydın Büyükşehir'den tanırım. Aydın İmar A.Ş. ve Jeotermal A.Ş. şirketlerinin ilk yönetim kurulu üyelerinin seçiminde bizzat bulundum. Yönetim kurulu üyeleri seçildi ve üyelere 3 bin lira maaş verilmesi kararlaştırıldı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN 'YARISINI ALIN' TALİMATI

İlk maaş verildikten sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan daire başkanlarının bin 500 lirayı geri vermesi talimatı Özlem Çerçioğlu tarafından verildi. Genel Müdür Ünal Bulunmaz tarafından bu hususun bana söylenmesi üzerine yönetim kurulu üyelerinden bu para elden teslim alınarak Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'ya verildi. Muharrem Şanlı o dönem Aybel Ltd. Şti.'nin genel müdürüydü…

Bu hususa Ünal Bulunmaz kanuna uygun olmadığını söyleyerek itiraz etti. Hatta o dönem genel sekreter olan Ahmet Uğur Cebeci ile de görüştüler, ancak bir sonuç alınamadı. Para toplanan kişiler; İbrahim Gürdal, Ertuğrul Yamen, Özcan Dursun Korkmaz, Raşit isimli şahıs, Ahmet Uğur Cebeci'dir.