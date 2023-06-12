CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı seçim hezimetine ilişkin Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Seçim başarısızlığının sorumlusu olarak ittifak yapılan bazı partileri gösteren Atıcı, isim vermeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi.

'SEÇMENİMİZ KIZIP SANDIĞA GİTMEDİ'

"Bizim 'yüce divana göndereceğiz dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz seçmenimizi ürküttü, kızdırdı bir kısmı sandığa gitmedi." diyen Atıcı, küçük partilere bu kadar milletvekili verilmesinin tabanı yorduğunu söyledi.

'BÖYLE GİDERSE YEREL SEÇİMDE DE KAYBEDERİZ'

"Hoşumuza gitmeyen kişilerle yola çıktık" itirafında da bulunan Atıcı, "CHP'nin altı okuyla taban tabana zıt kişileri si listelerinizde gösterirseniz bizim tabanımızın mecali kalmaz. Yerel seçimde de yine milletvekillerimizi belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Biz aptal değiliz. Yeter artık tokat yiye yiye..." diye konuştu.