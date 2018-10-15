CHP'li Bakırköy Belediyesi, vatandaşa kumpas kurup mağdur ediyor

CHP'li Bakırköy Belediyesi, ilçede yaşayan halkı mağdur etmeye devam ediyor.

Bakırköy'de 8 ailenin yaşadığı binanın sakinleri, giriş kattaki çalışmanın ardından bir avukat aracılığı ile binanın güçlendirilmesi için ruhsat başvurusunda bulundu. Hukuki yönden önlerinde hiçbir engel olmamasına rağmen, 8 aile CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin kumpasıyla mağdur oldu.

''ABONELİKLERİ İPTAL EDİN, EVLERİ BOŞALTIN'' KUMPASI

CHP'li belediye, güçlendirme için belediyeye başvuran bina sakinlerine çalışmanın başlaması için evlerini boşaltmalarını ve elektrik, doğalgaz gibi aboneliklerini iptal etmelerini istedi. Ancak belediyenin talimatıyla hareket eden bina sakinlerine hiç bir açıklama yapılmadan, ruhsat iptal edildi.

20 GÜNDÜR SOKAKTA KALIYOR

Bina sakinlerinden Seher Hanım, CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin kumpasıyla sokakta kalanlar arasında. Seher Hanım yaşadıkları mağduriyetle şöyle ifade ediyor:

''Kimsem olmadığı için 20 gündür sokakta, kapımın önünde kalıyorum. Gündüzleri gidip şurada berberde 1-2 saat uyuyorum.''

Mağdurlardan bir diğeri ise, ''Tapumuz var, burada oturuyoruz ve 30 yıldır bu belediyeye oy veriyoruz. Ve bize yaptığına bakar mısınız?'' şeklinde konuştu.

Bölgede mağdur edilen tek bina sakinleri onlar değil. Ancak belediyeye yaptıkları başvurulara rağmen bir muhatap bulamıyorlar.