CHP'li bankamatikçiler deşifre oldu! 5 ayrı yerden maaş alan var

Liyakat ve hizmet vaadi ile yerel yönetimlere gelen CHP'li belediyeler, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerine ait iştirakler üzerine adeta çöktü. CHP'li yöneticiler, kendileri için tahsis ettikleri huzur hakları ile birlikte belediye kasasından her ay 250 bin TL ile 400 bin TL arasında kadar maaş alıyor.

Sabah'ın haberine göre, son olarak İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısının Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren 471'e yükseldiği öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, İmamoğlu'nun başkan olduğu dönemden itibaren sadece İstanbul'da bu sayının 471'e yükseldiğini söyledi.

Daha önce de Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından CHP, İyi Parti, HDP ve Demokrat Partili 14 yöneticiye, 1 yıl içinde 800 bin liralık ödeme yapıldığı belirlenmişti.

İBB tarafından yalnızca 35 CHP'li isme 1 yılda ödenen "huzur hakkı" tutarı ise 3 milyon 600 bin liraya ulaşarak dudak uçuklatmıştı.