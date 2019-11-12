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CHP’li Barış Yarkadaş rezil oldu! Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı

Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası projesini eleştirmek isteyen CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında rezil oldu.

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Geleceğe Nefes Ol fidan kampanyası ile ülke çapında 2023 noktada fidan dikimi gerçekleştirdi. 81 ilde yapılan dikimler kapsamında 11 milyon fidan, toprakla buluştu.
 
'Çevreciyiz, ağaçlar için mücadele veriyoruz' diyenlerin gerçek yüzü 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu 11 Kasım günü bir kez daha ortaya çıktı.
 
Habertürk TV'de katıldığı bir televizyon programında, bilimsel gerçeklerle bağdaşmayan sözlerle 11 milyon fidan dikimini eleştiren CHP'li Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlarla birlikte Türkiye'nin değişik yerlerinde 11 milyon fidan diktiler. O zaman acı bir gerceği söyleyeyim. O fidanların en az 9 milyonu tutmayacak. Bugün o fidanların yüzde 90'ı boşuna dikildi. Çünkü fidan dikme ayı kasım ayı değildir. Fidan dikme ayı Mart ayıdır, Nisan ayıdır.
 
Yarkadaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in canlı yayına telefonla katılarak yaptığı açıklamalar karşısında ise neye uğradığını şaşırdı.
 
"İDEAL BİR AYDIR"
 
Barış Yarkadaş'ın fidanlar tutmayacak iddiası üzerine canlı yayına bağlanan Orman Genel Müdür Bekir Karacabey, "Fidan dikme ayı Kasım ayıdır. Ülkemiz için fidan dikilmesi acısından ideal bir aydır. Bu bilimsel olarak da kesin olarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.
 
"BİR GERÇEKLİĞİ YOK"
 
Program moderatörü Mehmet Akif Ersoy ise, "Barış Yarkadaş'ın canlı yayında söylediği 11 milyon fidanın 9 milyonu heder olacak sözünün bir gerçekliği yok." dedi.
 
İŞTE O ANLAR...

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