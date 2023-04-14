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CHP'li Başarır'a Togg cevabı: Bir tur verebilirim

Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobil Togg'u hazmedemeyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik eleştiride bulunmuştu. Sosyal medya hesabından CHP'li Başarır'a cevap veren Bakan Nebati, 'Yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kıskandığınızı değil bu muhteşem araca imrendiğinizi düşünüyorum. Bir tur verebilirim.' dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 22:34 - Güncelleme:
CHP'li Başarır'a Togg cevabı: Bir tur verebilirim
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Mersin'e Togg ile geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞARIR'IN TOGG HAZIMSIZLIĞI

Bakan Nebati'nin Mersin'den aday gösterilmesi eleştiren Ali Mahir Başarır, Togg'a karşı olan hazımsızlığını da bir kez daha dile getiren açıklamalarda bulundu. Başarır, Togg ile seçim çalışması yapıldığını öne sürdü.

"TOGG'A İMRENDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ali Mahir Başarır'a yanıt vererek Mersin'e kavga ve gürültü için değil hizmet vermeye geldiklerini vurguladı. Bakan Nebatii Başarırı'ın Togg ile ilgili sözlerine ise "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kıskandığınızı değil bu muhteşem araca imrendiğinizi düşünüyorum. Bir tur verebilirim. " cevabını verdi.

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