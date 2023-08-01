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Güncel

CHP'li Başarır'dan partisinin seçmenine 'koyun' muamelesi

Her fırsatta iradesini ortaya koyan millete 'koyun' diyerek hakaret eden CHP'liler kendi seçmenlerine de aynı gözle bakıyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'CHP tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir' dedi.

1 Ağustos 2023 Salı 11:34 - Güncelleme:
CHP'li Başarır'dan partisinin seçmenine 'koyun' muamelesi
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Seçimlerde alınan başarısız sonuçlar sonrası istifa etmesi beklenirken koltukta kalmayı tercih eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partide tepkiler devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' adı altındaki girişimleri ile Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi planlasa da şimdiye kadar somut bir adım atabilmiş değil.

Ana muhalefette koltuk mücadeleleri devam ederken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan parti tabanını özetleyen bir açıklama geldi.

Başarır, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"LİDERLİK DEĞİŞİMLERİNİN SONUNDA HEP TRAJİK BİR ŞEY VAR"

Gazeteci Barış Terkoğlu, Başarır'a şu soruyu yöneltti:

CHP'de gördüğümüz liderlik değişimlerinin sonunda hep trajik bir şey var partiden yeni bir parti çıkması. Mustafa Sarıgül örneği var, Muharrem İnce var, DSP var. Baktığınız bu gidişatta böyle bir ihtimal görüyor musunuz?

"TABANIMIZ KÜSSE DE OY VERİR"

Başarır ise şöyle cevap verdi:

"CHP güçlü bir parti, tabanı ne olursa olsun kızsa da tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var CHP'nin."

Başarır'ın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

"TIPIŞ TIPIŞ SANDIĞA GİDECEKSİNİZ OYUNUZU KULLANACAKSINIZ"

Sosyal medyada CHP'lilerin tepkisini çeken Başarır'ın açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız." sözlerini akıllara getirdi.

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