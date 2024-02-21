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CHP'li başkan adayı son gün istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

IHA21 Şubat 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
CHP'li başkan adayı son gün istifa etti
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Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir açıklama yapan Hüseyin Türk, 'Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim' ifadelerini kullandı.

İSTİFANIN ARDINDAN ATAMA GELDİ

CHP, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk'ün istifasının ardından aday değişti. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP'nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.

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