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Vatandaşlar CHP'li Başkan Kılıç'ın şatafatlı makam odasına tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Çat Belediye Başkanı Ahmet Hikmet Kılıç'ın şatafatlı makam odası görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar CHP'li başkana 'Milletin parasını çarçur ediyor' diyerek tepki gösterdi.

  • Star.com.tr
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Yerel seçimlere günler kala İslamı hatırlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlerin oylarına göz dikti. Erzurum'un Çat ilçesinde "İslam Eserleri Müzesi"nin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlerle yakınlaşma çabası içerisine girdi.

CHP'Lİ BAŞKANIN ŞATAFATLI MAKAM ODASI

Açılış sonrası Kılıçdaroğlu, CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan CHP'li Başkan Kılıç'ın şatafatlı makam odası görenleri şaşkına çevirdi. CHP'li Kılıç'ın parlak mobilyaları ve renkli vazolarla donattığı lüks makam odası vatandaşların tepkisini çekti.

 

"MİLLETİN PARASINI ÇARÇUR ETTİ"

Sosyal medyadan vatandaşlar CHP'li Kılıç'ın lüks makam odasına "Erzurum'un CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın, gösterişli odası görenleri şaşırttı", "Benim ilçem Çat: Gariban halkımın Parasını çarçur eden Makam mevkii düşkünü.CHP zihniyetinin, Belediye Başkanı’ın Makam odası..." sözleriyle tepki gösterdi.

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