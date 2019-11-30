18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse'yi önce sürgüne gönderdi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ise işten kovdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Safranbolu’nun CHP’li kadın belediye başkanı Elif Köse, 2 çocuk annesi Fatma Özköse’yi önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı. Özköse isyan etti: Bir oğlum 13 yıldır lösemi tedavisi görüyor. Geleceğimizi kararttılar
 
2019 yılının Ocak ayında işe girdiğini söyleyen Özköse, Safranbolu Belediyesi Beyaz Masası'nda görev yaparken Nisan ayında İtfaiye Müdürlüğü'ne sürüldüğünü iddia etti. Özköse, sosyal medyada Barış Pınarı harekatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili destek mesajı yazdığı için 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kovulduğunu anlattı. Özköse, "İşe girdiğim gün dünyalar benim olmuştu. Kimseye muhtaç olmadan aldığım asgari ücret ile 2 oğlum ile birlikte mutlu şekilde yaşayacaktık. Ama tüm umutlarımız ve sevincimizi elimizden aldılar. Önce sürdüler, sonra da 25 Kasım'da iş sözleşmemi iptal ettiler. Bana gelen yazıya göre ekonomik nedenle sözleşmem iptal edilmiş. Safranbolu Belediyesi benim alacağım asgari ücret ile mi düzelecek? Çocuklarımın rızkıydı. Çocuklarım bu sene üniversite sınavına girecekler. Bu moral bozukluğu ile nasıl başarılı olacaklar. Beni sadece işten atmadılar, çocuklarımın geleceğini de kararttılar. Bu nasıl vicdansızlık ?"dedi. İş sözleşmesi iptal edilen Özköse, CHP'li başkan Elif Köse'nin bir internet sitesinde "İşe geç geliyor, bunu alışkanlık haline getirdi" diye açıklama yaptığını belirterek, "İşe kartla giriş yapıyoruz, kartın hangi saatlerde basıldığı belli" dedi.
 
LÖSEMİLİ OĞLUNU DA KARALADILAR
13 yıldır lösemi hastası oğlunun tedavisi ile uğraşan Özköse, "Sosyal medyada 'çocuğu hasta değil onun üzerinde polemik yapıyor' dediler. 18 yaşında olan oğlum Burak 13 yıl önce Lösemi hastalığına yakalandı, tedavi gördü, iki kez hastalığı tekrarladı. Hala kontrolleri sürüyor" dedi.
 
(Sabah)

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Anneden şehide en acı mektup: 17 yıl önce yazdığı mektubu oğlu okuyamadı

Anneden şehide en acı mektup: 17 yıl önce yazdığı mektubu oğlu okuyamadı

Oscar Söyleşileri 1 - Avustralya: Taylandlı sanatçıların diğer yüzü

Oscar Söyleşileri 1 - Avustralya: Taylandlı sanatçıların diğer yüzü

107 yıl sonra ilk ezan okundu

107 yıl sonra ilk ezan okundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu
 

POPÜLER HABERLER

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

İşte dünyanın en iyi 10 tankı! Altay da listede

İşte dünyanın en iyi 10 tankı! Altay da listede

Kuzey Kore ateşledi, dünyayı şaşkına çevirdi: 380 kilometre mesafeye ulaştı

Kuzey Kore ateşledi, dünyayı şaşkına çevirdi: 380 kilometre mesafeye ulaştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA