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CHP'li başkan Özlem Çerçioğlu, afişim görünmüyor diye ağaçları kestirdi

Gezi provokasyonunda ön saflarda duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, kendi resminin bulunduğu afiş görünmüyor diye ağaçları kesti.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında bir skandala imza attı. 
 
Nazilli ilçesinde İstiklal Mahallesi, Ordu Caddesi üzerindeki bir binanın dış cephesine belediye görevlileri tarafından Çerçioğlu'nun seçim afişi asıldı. CHP'li başkan resminin bulunduğu afiş görünmüyor diye afişin asıldığı yerdeki ağaçları kestirdi.
 
AK PARTİ'DEN 'GEZİ' GÖNDERMESİ
 
AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Gezi eylemleri sürecinde Aydın'daki gösterilerde en ön sıralarda boy gösteren hanımefendi, kendi menfaati uğruna şimdi kaç ağaç kestiğini açıklasın" dedi.
 
Edinilen bilgiye göre olaya tepki gösteren halk ve ağaçları kesen görevliler arasında arbede yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanlığı ise söz konusu yerde ağaç kesiminin yapılmadığını iddia etti.

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