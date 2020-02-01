İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    303.808
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP’li Bilecik Belediye Başkanı, belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı
Güncel

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı, belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken yakalandı.

IHA01.02.2020  08:44 - Güncelleme: 01.02.2020  08:44

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı araçla yakalandı.

Eskişehir yolu üzerinde trafik kontrolü yapan ekipler Çarşamba günü hız ihlali yapan bir aracı durdurdu. 11 BB.001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığına ait 34.CB.Z.240 plakalı araç olduğu tespit edildi.

ARAÇ GERÇEK PLAKA TAKILARAK OTOPARKA ÇEKİLDİ

Belediyeye ait sahte plakalı aracı kullanan şoför N.S.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 23/5-a maddesini ihlalden idari işlem yapılırken, araç adli işlem yapılmak üzere gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA ARAÇTAYDI

Trafik ekiplerinin çevirdiği belediyeye ait sahte plakalı aracın arka koltuğunda oturanın ise CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olduğu belirlendi. Trafik ekiplerince çekilen araçtan inen Şahin, başka bir araçla Ankara’ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

Otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Sergen Yalçın ilk maçında! Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler
Sergen Yalçın ilk maçında! Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Sergen Yalçın ilk maçında! Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.