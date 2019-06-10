CHP'li Başkan Suriyelileri plajdan kovdu
CHP’li Bolu Belediyesi’nden sonra Mudanya Belediyesi de Suriyelilere yönelik faşist bir uygulamaya imza attı.
CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın talimatıyla Suriyelilerin sahilde denize girmesi yasaklandı. Türkyılmaz’ın talimatının ardından sahillerde devriye gezen zabıtalar Suriyeli avına çıktı. İnsanlık sınırlarını zorlayan Mudanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki Suriyelilerin denize girmesinin yanında sahilde dolaşmalarına veya oturmalarına dahi izin vermemesi büyük tepkilere neden oldu. Zabıta ekiplerine ‘Suriyeli sığınmacılar sahillere inmesin’ talimatı veren Belediye Başkanı Türkyılmaz yasağa gerekçe olarak da yaz aylarında artan nüfusun bu durumdan rahatsız olmasını gösterdi. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Mudanya Belediye Başkanı seçilen Türkyılmaz, 2014 yılında da Suriyelilerin zabıta tarafından ilçe dışına çıkarılmasını istemişti. Bolu Belediyesi de yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımı kesmişti.
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