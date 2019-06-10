26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Başkan Suriyelileri plajdan kovdu

CHP’li Bolu Belediyesi’nden sonra Mudanya Belediyesi de Suriyelilere yönelik faşist bir uygulamaya imza attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın talimatıyla Suriyelilerin sahilde denize girmesi yasaklandı. Türkyılmaz’ın talimatının ardından sahillerde devriye gezen zabıtalar Suriyeli avına çıktı. İnsanlık sınırlarını zorlayan Mudanya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki Suriyelilerin denize girmesinin yanında sahilde dolaşmalarına veya oturmalarına dahi izin vermemesi büyük tepkilere neden oldu. Zabıta ekiplerine ‘Suriyeli sığınmacılar sahillere inmesin’ talimatı veren Belediye Başkanı Türkyılmaz yasağa gerekçe olarak da yaz aylarında artan nüfusun bu durumdan rahatsız olmasını gösterdi. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Mudanya Belediye Başkanı seçilen Türkyılmaz, 2014 yılında da Suriyelilerin zabıta tarafından ilçe dışına çıkarılmasını istemişti. Bolu Belediyesi de yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımı kesmişti.

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Makas atarken 4 kişiyi öldürmüştü: Tutuklandı

Makas atarken 4 kişiyi öldürmüştü: Tutuklandı

Binali Yıldırım: Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

Binali Yıldırım: Kimse Kürtleri ayrıştırmaya çalışmasın

Metrelerce sürüklendi! Ankara sel can aldı

Metrelerce sürüklendi! Ankara sel can aldı

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

Tatil bitti... İşte yollardaki son durum

İzlanda'da Milli Takımımıza büyük ayıp

İzlanda'da Milli Takımımıza büyük ayıp

'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

'Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı'

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

Fatih Erbakan'dan sert tepki: Millet bu muhalefetten bıktı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı

2 yıl sonra sudan çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Son dakika... Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

2 bin 200 yıl önce Türkler yaptı! Çölün altında mühendislik harikası...

2 bin 200 yıl önce Türkler yaptı! Çölün altında mühendislik harikası...

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

Ülkeyi terk ediyorlar...

Ülkeyi terk ediyorlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA