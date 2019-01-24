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CHP’li başkan yardımcısından şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

CHP Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yardımcısı Abdullah Der’den şaşırtan bir destek geldi. Abdullah Der, bir toplantıda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nu adeta tehdit ederek Erzincanlı bir aday çıkarmazsa oyunu AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a vereceğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yardımcısı Abdullah Der'den şaşırtan bir destek geldi.
 
BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK
 
Sabah'ın haberine göre; Der, katıldığı bir yemek toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta tehdit ederek Erzincanlı bir aday çıkarılmazsa oyunu AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a vereceğini söyledi.
 
"BENİM BİR TANE HEMŞERİM VAR"
 
Abdullah Der şunları söyledi: "Gün geldi çattı. Bugün, yarın, önümüzdeki hafta derken adaylar açıklanacak, bir tane Erzincanlı olmayacak. Hadi gidin işinize bakın, gelin affedersiniz hamal gibi çalışın… Yok öyle bir şey. Artık biz hamallık yapmayacağız. Ben aday değilim, ama aday olan hemşerilerimiz var. Bizim üzerimize, şahsımın üzerine ne düşüyorsa ben sonuna kadar varım. Şunun da altını çizerek söylüyorum. İsterlerse beni partiden de atsınlar… Eğer ki bizim hemşerilerimizi belli ilçelerde aday göstermezlerse benim bir tane hemşerim var, Binali Yıldırım oyum ona… Bu kadar net… Kusura bakmasınlar."

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