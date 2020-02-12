CHP'li başkan yardımcısının hortum ağı!

12.02.2020 09:09 - Güncelleme: 12.02.2020 09:10

Yalova Belediyesi’ndeki 22 milyon liralık yolsuzluğu, İçişleri Bakanlığı müfettişleri ortaya çıkardı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri Sorumlusu Reşat Elgin’in, ihale alan müteahhitlere defalarca sahte evraklarla kayıt dışı para gönderdiği tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatınca Elgin 5 Şubat’ta kayıplara karıştı.

‘YAZIHANEYE BIRAKTIM’

Reşat Elgin, daha sonra Denizli’de yakalandı. Müteahhit Bekir Bilgin de tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile muhasebe elemanı Saliha Öktemgil’i de gözaltına aldı.

Müteahhit Bekir Bilgi ifadesinde “Bana 32 kalemde 1 milyon 20 bin TL ödendi. Bu paraların bir kısmını Reşat Elgin’in talimatıyla Yalova Belediyesi’nin icra avukatlarına gönderilmek üzereYalova’da bir bankanın yanında bulunan Efe Tur yazıhanesine bıraktım. Ödenen paralardan yaklaşık 250 -300 bin TL’sini kendim aldım” dedi.

‘TALİMATLA YAPTIM’

Reşat Elgin ise ifadesinde, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’i suçladı. “Tüm usulsüz işlemleri Halit Güleç’in bilgisi ve talimatı dahilinde yaptım” dedi. Bu ifade üzerine Halit Güleç, sekreteri ve şoförü de gözaltına alındı. Elgin, savcıya verdiği ifadede de şunları söyledi: “Halit Güleç, not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç’in hesabına yatırırdı. İhaleler Güleç’in istediği firmalara verilirdi.” Yolsuzlukta Reşat Elgin ve Mali İşler Müdürü Reyhan Kaş da tutuklandı.

(Akşam)