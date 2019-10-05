CHP'li başkan yurttan attı, AK Partili başkan evini açtı

Ankara’da Mansur Yavaş’ın sokağa attığı yetimlere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sahip çıktı. Köse kendisine tahsis edilen başkanlık konutunu ‘Çocuk Evi’ yaptı.

Belediye Meclisi gündemine taşınan konuyla, çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin meclis kararı alındı. CHP’li meclis üyelerinin ret oyu sonucu oy çokluğuyla alınan kararla Çocuk Konuk Evleri’nin kurulması kararlaştırılmış oldu.

BU ÇOCUKLARA BAKACAĞIZ

Başkan Köse, “Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır” dedi.

ÇOCUKLAR 10 GÜN İÇİNDE YERLEŞECEK

Alınan karar üzerine belediye bünyesinde bir komisyon oluşturulacak. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda 10 gün içerisinde çocuklar evlere yerleştirilmeye başlanacak. Hazırlanan iki eve Büyükşehir Belediye’nin çocuk evlerinden çıkarılan çocuklar yerleştirilecek.

YAVAŞ KAPI ÖNÜNE KOYMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesindeki Çocuk Koruma Evleri’ni kapatma kararı aldı. Koruma altındaki 44 çocuk, zorla imzalatılan tebligatlarla kendilerine bakamayacak durumda olan yakınlarına gönderildi. Kapı önünde kalan çocukların bazılarının parklarda yaşadığı ortaya çıkmıştı. Murat Köse’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında duruma tepki göstermesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile aralarında tartışma yaşanmıştı.

(Akşam)