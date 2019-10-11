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CHP’li başkana çete üyesi koruma

Adana’daki silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cem Şah’ın, CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yakın koruması olduğu ortaya çıktı 

  • ATAKAN ŞEN / İZMİR
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürme, rüşvet, çek-senet tahsilatı suçlarını işledikleri ve terör örgütü PKK’nın propagandası yaptıkları belirlenen çete hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında elebaşılığını 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro çalmak suçundan tutuklanan Hasan B. ile iki akaryakıt istasyonu sahibi olan İskender K.’nın yaptığı ‘silahlı çete’nin 74 üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana’nın yanı sıra Mersin, İzmir, Muğla, Konya ve Mardin’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin elebaşlarından İ.K. Bodrum’daki villasında yakalandı. Diğer adreslere düzenlenen baskınlarda ise aralarında cezaevi müdürü ve polislerin de bulunduğu 63 kişi daha gözaltına alındı. 

ESKİDEN ‘MOLOZ’CUYDU 

Gözaltına alınanların arasındaki bir isim dikkati çekti. Çete üyelerinden Cem Şah, İzmir’in Buca ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yakın koruması çıktı. Daha önce Buca Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Cem Şah, müteahhitlere verdiği ‘moloz’ döküm hizmetleri gündeme gelince, CHP’li eski Başkan Levent Piriştina tarafından işten atılmıştı. Ancak Buca’nın yeni Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yaklaşık

6 ay önce Cem Şah’ı yeniden işe alarak ‘kendisine ‘yakın koruma’ yaptı. Başkan Kılıç’ı gölge gibi takip eden Şah bu sayede emniyet, adalet, politika ve bürokrasi protokolünün içine rahatlıkla girebiliyordu. Kılıç’a en yakın isim olan Cem Şah’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşırken çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir´den TSK´ya destek mesajı

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