CHP'li başkandan büyük ayıp! Başarılı sporcuyu işten çıkardı

Bursa'da CHP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi, sayısız kupa ve madalya kazanan başarılı sporcu Okan Yavaş'ın Belediye ile olan iş akdine son verdi.

Belediyenin başarılı güreşçisi Okan Yavaş, işten çıkarıldığını öğrenmeden bir hafta önce düzenlenen bir güreş organizasyonunda Mustafakemalpaşa Belediyesi adına mücadele etmiş ve bu organizasyondan madalya ile dönmüştü.

Aradan bir hafta geçtikten sonra Yavaş, 16 Mayıs günü kendisine gönderilen bir tebligatla sözleşmesinin feshedildiğini öğrendi.

Okan Yavaş sosyal medya paylaşımıyla karar tepki gösterdi.