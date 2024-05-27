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  • CHP'li başkandan büyük ayıp! Başarılı sporcuyu işten çıkardı
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CHP'li başkandan büyük ayıp! Başarılı sporcuyu işten çıkardı

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, daha 15 gün önce bir spor organizasyonunda ilçeye madalya kazandıran sporcu Okan Yavaş'ı kapının önüne koydu.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 07:59 - Güncelleme:
CHP'li başkandan büyük ayıp! Başarılı sporcuyu işten çıkardı
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Bursa'da CHP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi, sayısız kupa ve madalya kazanan başarılı sporcu Okan Yavaş'ın Belediye ile olan iş akdine son verdi.

Belediyenin başarılı güreşçisi Okan Yavaş, işten çıkarıldığını öğrenmeden bir hafta önce düzenlenen bir güreş organizasyonunda Mustafakemalpaşa Belediyesi adına mücadele etmiş ve bu organizasyondan madalya ile dönmüştü.

Aradan bir hafta geçtikten sonra Yavaş, 16 Mayıs günü kendisine gönderilen bir tebligatla sözleşmesinin feshedildiğini öğrendi.

Okan Yavaş sosyal medya paylaşımıyla karar tepki gösterdi.

  • Okan Yavaş
  • Mustafakemalpaşa Belediyesi
  • Şükrü Erdem

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