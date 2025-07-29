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CHP'li başkandan büyük vicdansızlık! Yangından kaçan köylüleri gece yarısı tesis dışına attı!

Bursa Harmancık'ta yangın nedeniyle spor kompleksine sığınan köylülere, CHP'li Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın gece 03.10'da sert sözlerle müdahale ettiği iddia edildi. “Neden burada kalıyorsunuz? Hemen otobüse binin, başka yere gideceksiniz” diyen Arıkan, vatandaşların tesisi terk etmesini istedi. Başkan Arıkan'ın bu tavrı şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Sabah29 Temmuz 2025 Salı 15:40 - Güncelleme:
CHP'li başkandan büyük vicdansızlık! Yangından kaçan köylüleri gece yarısı tesis dışına attı!
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, geçtiğimiz gece saatlerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Harmancık Spor Kompleksi'ne yerleştirildi. Ancak saat 03.10 sularında tesise gelen CHP'li Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, içeride bulunan vatandaşlara sert bir şekilde müdahale etti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, geçtiğimiz gece saatlerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Harmancık Spor Kompleksi'ne yerleştirildi. Ancak saat 03.10 sularında tesise gelen CHP'li Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, içeride bulunan vatandaşlara sert bir şekilde müdahale etti.

"HEMEN OTOBÜSE BİNİN, BAŞKA YERE GİDECEKSİNİZ"

Sabah'ın haberine göre; Başkan Arıkan, içeride kalanlara yüksek sesle "Neden burada kalıyorsunuz? Hemen otobüse binin, başka yere gideceksiniz" diyerek, vatandaşların tesisten ayrılmasını istedi. Kompleksin salon kısmında kadınların da bulunduğu alana ani bir şekilde giren Başkan Arıkan'ın bu tavrı şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

HALKTAN CHP'Lİ ARIKAN'A TEPKİ

Yangından can havliyle tahliye edilen ve geceyi güvenli bir yerde geçirmeye çalışan vatandaşlar, bu tutuma anlam veremedi. Vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan komplekste kendilerine kalacak bir yer sunulmuşken, hiçbir açıklama yapılmadan zorla çıkartıldıklarını belirtti.

Olay sonrası bazı vatandaşlar Başkan Arıkan'a tepki gösterdi. Yaşanan müdahale, hem içerideki aileleri hem de dışarıda bekleyen vatandaşları tedirgin etti. Otobüslere bindirilen yurttaşlar, başka bir bölgeye yönlendirildi.

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