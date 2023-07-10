CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası ana muhalefette başlayan 'değişim' çağrıları, kurultay günü yaklaştıkça şiddetini artırıyor.

Son olarak Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısında bulundu.

İsmi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Kurt, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı.

'ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKAN OLSUN'

Değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık konusunda kesin bir şey söylemediğine vurgu yapan Kurt, "Ben onlara daha farklı bir formül söyledim. Madem öyle Kemal Bey çekilsin. Özgür Özel, genel başkan olsun. Ekrem Bey, İstanbul'u kazansın. İnsanların karşısına çıkalım, 'Bak, biz değiştik' diye insanları inandıracak bir şey yapalım." ifadelerini kullandı.

Seçim dönemindeki politikaları eleştiren Kurt, "Ne HDP'ye yaranabildik ne sağcılara. Demokrasi ve insan hakları açısından Kürt meselesine nasıl baktığımızı korkmadan anlatabilirdik. Anlatamadık. Çekindik. Fotoğraf çektirmeye korktuk HDP ile." dedi.

'ESKİŞEHİR'DE BİLE KAYBEDEBİLİRİZ'

Yerel seçimlerde Eskişehir için risk olup olmadığı sorulan Kurt, şunları söyledi:

"Var tabi. Burada toplantı yaptık başkanlarla. Ben şunu dedim: 'Eğer İYİ Parti doğru adaylar çıkarırsa hepimiz kaybedebiliriz.' Eskişehir'de bile kaybedebiliriz. Bizim başkanlar 'Özel oylarımız var' diyor da ben garanti görmüyorum."