CHP'li başkandan haraç dayağı! Dehşeti anlattı: 5 dakika vaktiniz var

Manisa'da CHP'li Kula Belediyesi'nden ihale alan firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen Murat Uygur ve Halit Dolma, CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında feci şekilde darp edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İki kişinin hastanede tedavisi sürerken darp edilen Halil Dolma, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

'5 DAKİKA VAKTİNİZ VAR

Dolma, "Biz belediyenin parke kilit taşı fabrikasına encümen kararı ve sözleşmeyle ihalesiz olarak yüzde 50 ortak olduk. İşler yeni başlamıştı. Olay günü 16.30'da başkan bizi çaya çağırdı. Murat Uygur'a 'bana 5 dakika içinde 560 bin lira vereceksin' dedi. Murat Bey de saatin geçtiğini ve pazartesi parayı verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Dönmez, '5 dakika içinde parayı vereceksin borcumu ödeyemedim' dedi ve çok sinirlendi. Murat Bey de bu sürede parayı ödeyemeyeceğini söyleyince başkan adamlarına 'alın bunları' dedi ve feci şekilde dövüldük" dedi.

'BAŞKAN HIRSINI ALAMADI'

İçerde meclis üyeleri de dahil 7-8 kişi olduğunu belirten Dolma, "Biz dayak yerken başkan hırsını alamadı, 'sopaları getirin' dedi. Bu kez dayağa sopalarla devam ettiler. Sopa, o esnada kırıldı. Bizi darp edip sözleşmeyi fesh eden belgeye zorla imza attırdılar. Bana Murat'ın kardeşini aramamı ve parayı ondan istememi söyledi. Kardeşi telefonda bağrışmaları duyunca polisi aradı. Zabıtalar polisi bir süre içeri almadı. O sırada bizi arka kapıdan sokağa attılar. Murat'ın çenesi ve kaburgalarında kırık var ifade bile veremedi" sözlerini sarf etti.

İHALESİZ KİRALAMA

Makam odasında darp edilen Murat Uygur'un Egem Beton şirketine parke taşı fabrikasının ihalesiz sözleşme ile kiraya verildiği ortaya çıktı. 27 Mayıs 2024'te imzalanan, Kula Belediye İştiraki Beşibiryerde A.Ş. ile Egem Beton arasında yapılan sözleşmeye göre parke taşı fabrikasının işletmesinin yüzde 50'si 31.05.2027'ye kadar kiraya verilmiş.

"KAMERALARIN KAPALI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



Tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in ifadesinde, iddiaları reddederek, Murat Uygur ve Halil Dolma'nın dövülmesi yönünde talimat vermediğini iddia etti. Başkan Dönmez, ifadesinde şunları anlattı: "Olaylar benim odamda yaşanırken müdahale yalnızca söz konusu şahısları dışarıya çıkartmaya yöneliktir. Belediyede kameraların kapalı olup almadığını bilmiyordum. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmamasından herhangi bir mesuliyetim yoktur."