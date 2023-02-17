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CHP'li başkandan hükümete teşekkür: Hiçbir ayrımcılık görmedik

Kahramanmaraşlı merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'ın CHP yönetimindeki Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Yıldırım, 'Hiçbir ayrımcılık görmedik.' dedi.

17 Şubat 2023 Cuma 21:17 - Güncelleme:
CHP'li başkandan hükümete teşekkür: Hiçbir ayrımcılık görmedik
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CHP yönetimindeki Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Bakan Kurum'un davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin yeni yerleşim alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Yıldırım, koordinasyon toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Kurum, ilçemizde düzenlediği koordinasyon toplantısında, şehir için neler yapılabileceğine yönelik fikirlerimizi sordu. Şehrin güney tarafının çok tahrip olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız, fikirlerimizin kıymetli olduğunu, bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi, ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi, sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR AYRIMCILIK GÖRMEDİK'

Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığını ifade eden Yıldırım, "Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum" dedi.

DEVLETİMİZİN DESTEĞİYLE KURTULACAĞIMIZA İNANIYORUM

Başkan Yıldırım, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun ilçede koordinasyonu sağladığını hatırlatarak, "Valimiz, önceki dönemde Kaymakam olduğu için bölgemize hakim. İlk geldiği gün kendisini burada karşıladık. Birlikte koordinasyon merkezinde bir hafta boyunca çalıştık. Bütün lojistikler, çadır dağıtımı belediye eliyle yapıldı. Valimizin koordinesinde hangi merkezlerde neler yapılabilir bunların istişaresini yaptık. Buradan Tokat İl Özel İdaremize, Tokat Belediyemize, belediye başkanlarımıza, Altınordu Belediyesine, Adana Büyükşehir Belediyesine, Mersin Büyükşehir Belediyemize, Yenişehir Belediyemize hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.

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