CHP'li başkandan Özgür Özel çıkışı! ''Sen Özgür'ü tanımıyorsun, ona oy mu verilir?''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Teşkilatında sular durulmuyor. Kendisi ve bazı meclis üyelerinin disipline sevk edilmesine tepki gösteren CHP önceki dönem Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, mevcut CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

"BU DİSİPLİN SÜRECİNİ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN DE BAŞLATTIN MI"

Girgin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Beni ve meclis üyelerimizi disipline sevk eden Kula İlçe Başkanımıza hepinizin önünde savunmamızı yapıyoruz. Benim ilçe başkanlığım döneminde belediye başkanı hiç grup toplantısına katılmadı, o yüzden anlaşamıyorduk zaten. Eminim şu anda da katılmıyor. O yüzden meclis üyelerinin belediye başkanının katılmadığı grup toplantısına katılmamaları gayet normal. Herkesin önünde buradan soruyorum İlçe Başkanım; belediye başkanını grup toplantısına getirebiliyor musun? Getiremiyorsan bu disiplin sürecini belediye başkanı için de başlattın mı? Meclis üyeleri ve ilk defa seçim kazanmış ilçe başkanıyla uğraşmayı bırakın da Kula için neler yapabilirsiniz, daha güzel nasıl hizmet ederiz diye düşünün. Biz o dönemde Semra Başkan ve meclis üyeleriyle bunu başardık. 7-8 ayda vatandaşın kalbine indik. Çıkın sokağa da bir sorun, anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA SEÇİM KAZANDIĞIMIZ İÇİN Mİ DİSİPLİNE SEVK EDİLİYORUZ

Girgin açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sizin bir arada tutamadığınız, 'giderlerse gitsinler' dediğiniz meclis üyeleriyle birlik içinde olmamız mı sizi rahatsız ediyor? Siz becerseydiniz bunu da ben bu görevi üstlenmeseydim, sıradan bir partili olarak! Çok partili seçimlerde ilk defa seçim kazandığımız için mi disipline sevk ediliyoruz? Bizi kullanarak disiplin, ihraç gibi şeylerle belediye başkanına şirin görünmeye çalıştığınızı sadece biz değil, bütün partililer hatta bütün Kula görüyor. Belediye başkan adaylığı toplantımızda belediye başkanı adayımız için 'ben bu bıyıkların arkasında koşmam' demiştiniz ve doğru dürüst koşmadınız da. Başkan adayımız herkesin içinde kaç kere 'nerede bu kadın kolları başkanı' diye sormuştu. Şu anki ilçe başkanına ikinci sıra meclis üyeliği teklif ettiğimizde 'ben kazanamayacağım yerden aday olmam, 1. sıradan olurum olursam' dediniz. Biz de kabul etmedik.

"SEN ÖZGÜR'Ü TANIMIYORSUN, ÖZGÜR'E FERDİ'YE OY MU VERİLİR"

Bunun için mi disipline sevk ediliyoruz? Osman Başkan ve şu anki ilçe başkanı bana şöyle demiştiniz, hatırlatırım: Ferdi Zeyrek'in il başkanlığı, Özgür Özel'in genel başkan adaylığında 'sen Özgür'ü tanımıyorsun, Özgür'e Ferdi'ye oy mu verilir' demiştiniz. Ben de 'sizin gibi düşünmüyorum' demiştim. Bunun için mi disipline sevk ediliyoruz? Benim adaylığım zamanında, şu anki ilçe başkanına 'abla ilçe başkanlığı senin hakkın, sen neden olmuyorsun' demiştim. Siz de 'torun bakacağım, yoruldum' deyip bana 'sen aday ol' demiştiniz. O ara genel seçimden çıkmış, kazanamamış, hatta ilçe başkanı adayı bile bulamayan o partiye aday oldum ve seçim kazandık. Bunun için mi disipline sevk ediyorsunuz?"

Mevcut ilçe yönetiminin CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i istemediğini iddia eden eski başkan Girgin, "Şu an kulağımıza gelen, kendi yönetim kurulu üyelerinizin söylediği 'Hikmet Başkan gitsin de belediyeyi verelim karşıya, önemli değil' sözleridir. Siz hiç seçim kazanmadığınız için seçim kazanmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz. Farkına varamadığınız ama bütün Kula'nın farkında olduğu bir şeyi hatırlatayım: O oturduğunuz koltuklarda, disipline sevk edip ihraç etmek istediğiniz meclis üyeleri sayesinde oturuyorsunuz. Kendinize güveniyorsanız biriniz bağımsız, diğeriniz bir sonraki kongrede tekrar aday olun, Kula görsün. Yazdıklarımın arkasındayım. İftira derseniz şahitler ve delillerle ispatlarım. Buradan ispatlarım, herkes görür. Atatürk'ün partisine, Atatürk'ün koltuğunda oturan genel başkana, milletvekillerine, büyükşehir belediye başkanlarına ve ilçe başkanlarına hakaret edenler disipline verilir. Önce bunları yapanları disipline verin, sonra bizi verirsiniz" dedi.

Kadir Girgin'in bu açıklamaları, CHP Kula İlçe Teşkilatı'ndaki parti içi tartışmaları yeniden gündeme taşırken, disiplin sürecine ilişkin ilçe ve il yönetiminden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.