CHP'li başkanın ''Kurtarılmış bölge'' sözlerine AK Parti'den tepki

DHA 06 Aralık 2020 Pazar 09:23 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 09:24

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bir toplantı sırasında kullandığı "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözleri gündeme gelirken, 'İzmir9eylüldeKurtuldu' hastagı ile sosyal medyada çok sayıda kişi CHP'li başkana tepki gösterdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli de Foça Belediye Başkanının sözlerine tepki gösterirken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' diyen CHP’li Başkan Gürbüz’e sormak lazım? Kimi, kimden, nasıl kurtardınız? Kurtarmak; halkın malını satmaya kalkışmak, halkı hizmetsiz bırakmak mıdır? Kusuru boyunu aşmış bu şahsa söylenecek tek söz vardır; Yazıklar olsun!" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise "Foça Belediye Başkanı'nın toplantısında, görev yaptığı ilçeyi "kurtarılmış bölge" ilan etmesi kabul edilemez. Bu tip ifadelerin tehlikeli olması yanında kötü niyetler de taşıdığı ortadadır. Skandal ifadelerin sahibi, İzmirlilere açıklama borçludur!" diye konuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Başkan Gürbüz'ün belediyeye ait plajı satılığa çıkarmasını dile getirerek, "Dün Kumburnu Plajını peşkeş çekmeye çalışan Foça Belediye Başkanı, bugün kurtarılmış bölge olduğunu savunuyor. Nasıl bir hukuksuzluğun içerisine girmişlerse artık kendilerini kurtarmak için tehdit ve ‘bölücülük’ dahil her türlü ifadeyi kullanıyorlar" dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geçen günlerde, belediyeye ait Kumburnu Koyunu satılığa çıkarmış, gelen tepkiler üzerine satışı durdurmuştu. Öte yandan, konuya ilişkin sosyal medyada açılan 'İzmir9eylüldeKurtuldu' hastagı kısa sürede gündem oldu.