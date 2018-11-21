CHP’li başkanın makam araçlarına haciz koyuldu

CHP'li Didim Belediyesi ilçede yapılan iki rezidans inşaatı projesi için Nehirsan İnşaat'a 2014 yılında yapı ruhsatı vermiş, ardından 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimle değişen yeni CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay da bu ruhsatı iptal ettirmişti.

Konunun yargıya taşınması ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demesi üzerine Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

BELEDİYE KAYBETTİ

Ayrıca Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmış, dava geçtiğimiz aylarda Nehirsan'ın lehine sonuçlanmıştı. Buna göre Didim Belediyesi, Nehirsan İnşaat'a 1 milyon 405 bin 565 TL ödemeye mahkûm edilmişti.

Parayı verilen süre içerisinde yatıramayan Didim Belediyesi'ne İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderilmişti. Buna rağmen yine de borcunu ödeyemeyen Didim Belediyesi'nin 49 banka hesabına haciz koydurtmuştu. Ayrıca, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın makam aranın da aralarında bulunduğu 108 aracın haczi için harekete geçilmişti. 108 araca haciz konurken başkanın makam aracı için haciz yakalaması çıkarılmıştı. Alacaklı şirketin avukatı Sultansu "Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 09 D 0001 plakalı makam arabasını hacizli yakalamalı olarak bağlatacağız" demişti.

YENİ ATAK!

O zamandan bu yana makam aracı ortadan kayboldu. Hatta şirket makam aracını bulana ödül vereceğini duyurdu. Ardından makam araçlarından bir diğeri olan 09 D 5200 yakalanarak yediemin otoparkına çekildi. Şimdi ise Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu'dan yeni bir atak geldi. Sultansu, makam araçlarının icradan satışa çıkarılmasını talep etti. İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nden karar bekleniyor.

"YİNE CHP, YİNE BORÇ"

Avukat Murat Sultansu yaptığı açıklamada şunlar söyledi: "Yine CHP'li Belediye ve yine borç ve ekonomik kaos. Yaptığı yanlış ve haksız uygulamalarla halkı ve kamuyu zarara uğratan Belediye, şimdi ise mahkeme kararıyla hükmedilmiş tazminatı ödemiyor. Hacizli ve yakalamalı aracını kanundan kaçıran bir Belediye Başkanı. Şimdi satış sürecine girdik. Halkın kendisine emanet ettiği malları koruyamayan bir CHP… Emanete hıyanet eden bir CHP… Konunun özeti budur."

(Sabah)