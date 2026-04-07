İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6211
  • EURO
    51,559
  • ALTIN
    6647.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  CHP'li başkanın skandalları bitmiyor! Rüşvetten gelen dükkan ve ev sevgiliye
CHP'li başkanın skandalları bitmiyor! Rüşvetten gelen dükkan ve ev sevgiliye

Bursa'daki soruşturmada CHP'li Bozbey'in yardımcısı Erdem'e ait skandal da ortaya çıktı. Turgay Erdem'in Nilüfer Belediye Başkanı rüşvet olarak aldığı bir daire ve bir dükkanı, o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığı iddiası dosyaya girdi.

AKŞAM Gazetesi7 Nisan 2026 Salı 08:09
ABONE OL

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "rüşvet almak" suçlarından tutuklanan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in uzun süre yardımcılığını yapan ve bir dönem önce Bursa'nın Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'le ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Bursa'da yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur, Turgay Erdem'in Nilüfer'de belediye başkanı olduğu dönemde, Bakgör Yapı isimli firmanın Balat Mahallesi'ndeki projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı, firmanın da bir daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini iddia etti.

Daire ve dükkanın tapu kayıtlarının, o dönem Zeynep Terzioğlu'nun üzerinde olduğu belirlendi.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Adanur, Erdem'in rüşvet olarak aldığı ev ile dükkanı o dönem sevgilisi olan ve Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Zeynep Terzioğlu üzerine yaptığını ifade etti. Bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini söyleyen Emin Adanur, hemen Terzioğlu ile iletişime geçtiğini belirterek "Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak bir dükkân ve bir daireyi üzerine alman manyaklık dedim. Terzioğlu panikleyip bana 'Araştırırlarsa çıkar mı?' diye sordu. Bunun tapu kayıtlarından çıkacağını söyledim. O da kısa sürede iki tapuyu da başka şahısların üzerine devretti" ifadelerini kullandı.

Turgay Erdem ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanmış, bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehit mezarına saldırı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.