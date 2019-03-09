CHP'li belediye başkan adayı Arslan'dan skandal itiraf: Bizim oy Kürdistan'a

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı.

Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Bu sırada CHP’nin Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek Zillet İttifakını bir kez daha kanıtladı.