CHP'li belediye başkan adayı Arslan'dan skandal itiraf: Bizim oy Kürdistan'a
Her defasında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları ittifakı inkar eden CHP'de, Edremit Belediye Başkan adayı Arslan, 'Bizim oy Kürdistan'a' ifadesiyle büyük bir skandala imza attı.
CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin çok büyük bir skandala imza attı.
Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Bu sırada CHP’nin Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan "Bizim oy Kürdistan'a" ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." diyerek Zillet İttifakını bir kez daha kanıtladı.
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