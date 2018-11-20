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CHP’li belediye, yaşadıkları sorunu Başkan Erdoğan'a anlatan minibüsçülere ceza yağdırdı

Muğlalı minibüsçüler, CHP’li belediye ile yaşadıkları sorunu Başkan Erdoğan ile görüştükleri için ‘resmen’ ceza yağmuruna tutuldu. Sudan sebeplerle minibüsçülere binlerce liralık ceza kesildi

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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, kentteki minibüsleri otobüs statüsüne geçirmeye kalkışmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. Minibüsçüler şimdi de sorunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri için belediyenin ceza kesip kendilerini icraya verdiğini öne sürdü. Yaşananları anlatan Muğla Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği Başkanı Orhan Can, "Kurban Bayramında Marmaris'te Başkanımız Erdoğan'a durumumuzu ilettik. Bize, 'Bakanlar Kurulu kararına istinaden dönüşüme geçmeyeceksiniz ve aynı tahdidinize devam edeceksiniz' dedi.
 
Bu görüşme sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan Muğla'ya müfettişler geldi ve soruşturma sonunda bizim haklı olduğumuz ortaya çıktı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanı Hamdi Alper Kolukısa hakkında 'soruşturma izni' verdi" dedi. Herşeyin bundan sonra başladığına dikkat çeken Başkan Can, "Belediye bu kez, 'bir dakika geç kalktın. Duraktan erken ayrıldın. Yolda yolcu aldın, durağa geç girdin' gibi sudan bahanelerle adeta ceza yağdırmaya başladı. Bu cezaları da icraya veriyorlar. Bir şoför esnafımıza 16 icra evrakı gönderdiler. Marmaris' te şuanda en az 70-75 kişi hacizlik. Muğla'daki icra dairesinde sadece benim bulunduğum Sınırlı Sorumlu Armutalan Karayolu Taşıma Kooperatifi ile ilgili 200 icra evrakı var" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapılmadı.
 
 
(Sabah)

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