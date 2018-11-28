Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Belediye Başkanı Işıklar, Bulgaristan’da kumar masasında görüntülendi

Silivri’de yeniden aday olacağı iddia edilen Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bulgaristan’da kumar masasında görüntülendi. Bu, Işıklar’ın ilk kumarı değil.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muharrem İnce’nin dünürü Özcan Işıklar’ın Bulgaristan’daki Princess Casino’da kumar oynarken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Sudi Özkan’ın sahibi olduğu kumarhaneye sık sık gittiği iddia edilen Işıklar’ın 2015 yılında da makam arabası kumarhane önünde görülmüştü. 
 
SÖZÜNÜ TUTAMADI
 
Bir daha kumar oynamayacağına dair halkına söz veren Işıklar’ın bu sözünü tutmadığı da bu fotoğraflarla ortaya çıkmış oldu. 
 
HALKIM İSTEMEZSE OYNAMAM!
 
CHP meclis üyesi Ünal Doğrul kumarhane önünde çektiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinde paylaşmıştı. Işıklar’ın kumar tutkusunu o dönem “Şeytanınız bol olsun” başlığıyla manşetlere taşınmıştı. Haberinin ardından Işıklar şunları söylemişti: ”Toplumlar temel yargılar üzerine kuruludur. Temel yargılarla inatlaşmam tabiî ki. Halkım istemezse oynamam. Bu benim yaşam tarzım değil. Bir belediye başkanı olarak alnım açık, Silivri sokaklarında dolaşırım.”

SUDİ ÖZKAN’LA GÖRÜNTÜLENDİ

Özcan Işıklar,  bir dönemin kumarhaneler kralı olarak bilinen Sudi Özkan’la görüntülenmişti. 23 Mart gecesi Marin Princess Hotel’de bir araya gelen Başkan Işıklar ve Özkan, bir süre sohbet etti. 
 
Bakan Soylu onu tarif etmişti 
 
Işıklar'ın makam aracının kumarhane önünde görüntülenmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yurtdışına çıkışta rekor kıran 10 belediyenin hepsi CHP’li. Birinci sıradaki CHP’li belediye başkanı 557 gün yurtdışına çıkmış. Aynı dönemde, 428, 334, 274, 234 gününü yurtdışında geçirmiş belediye başkanları da var” demişti. Soylu’nun gündeme getirdiği olayın kahramanlarının Trakya’daki iki ilin, Tekirdağ’daki bir ilçenin ve İstanbul’un Trakya’ya yakın bir ilçesinin başkanı olduğu dillendirilmişti. 
 
 
(Akşam/Ercan ÖZTÜRK)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA