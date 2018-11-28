CHP'li Belediye Başkanı Işıklar, Bulgaristan’da kumar masasında görüntülendi

Muharrem İnce’nin dünürü Özcan Işıklar’ın Bulgaristan’daki Princess Casino’da kumar oynarken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Sudi Özkan’ın sahibi olduğu kumarhaneye sık sık gittiği iddia edilen Işıklar’ın 2015 yılında da makam arabası kumarhane önünde görülmüştü.

SÖZÜNÜ TUTAMADI

Bir daha kumar oynamayacağına dair halkına söz veren Işıklar’ın bu sözünü tutmadığı da bu fotoğraflarla ortaya çıkmış oldu.

HALKIM İSTEMEZSE OYNAMAM!

CHP meclis üyesi Ünal Doğrul kumarhane önünde çektiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinde paylaşmıştı. Işıklar’ın kumar tutkusunu o dönem “Şeytanınız bol olsun” başlığıyla manşetlere taşınmıştı. Haberinin ardından Işıklar şunları söylemişti: ”Toplumlar temel yargılar üzerine kuruludur. Temel yargılarla inatlaşmam tabiî ki. Halkım istemezse oynamam. Bu benim yaşam tarzım değil. Bir belediye başkanı olarak alnım açık, Silivri sokaklarında dolaşırım.”

SUDİ ÖZKAN’LA GÖRÜNTÜLENDİ

Özcan Işıklar, bir dönemin kumarhaneler kralı olarak bilinen Sudi Özkan’la görüntülenmişti. 23 Mart gecesi Marin Princess Hotel’de bir araya gelen Başkan Işıklar ve Özkan, bir süre sohbet etti.

Bakan Soylu onu tarif etmişti

Işıklar'ın makam aracının kumarhane önünde görüntülenmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yurtdışına çıkışta rekor kıran 10 belediyenin hepsi CHP’li. Birinci sıradaki CHP’li belediye başkanı 557 gün yurtdışına çıkmış. Aynı dönemde, 428, 334, 274, 234 gününü yurtdışında geçirmiş belediye başkanları da var” demişti. Soylu’nun gündeme getirdiği olayın kahramanlarının Trakya’daki iki ilin, Tekirdağ’daki bir ilçenin ve İstanbul’un Trakya’ya yakın bir ilçesinin başkanı olduğu dillendirilmişti.

(Akşam/Ercan ÖZTÜRK)