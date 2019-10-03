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CHP'li belediye bunu da yaptı! Garson diye aldılar damacana koklattılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Emir Başer (35), İZENERJİ’den Aziz Kocaoğlu döneminde ‘İşe elverişsiz’ denilerek çıkarılmış ve 16 gün sürdürdüğü açlık grevi sonunda, yeni başkan seçilen Tunç Soyer tarafından işe alınmıştı. İşe ‘garson’ olarak alındığını ancak bir süre sonra resmi görevlendirme yapılmadan belediyenin su fabrikasında ‘Damacana koklama’ işinde görevlendirildiğini anlatan Emir Başer, 2 aylık deneme süresi sonunda ‘başarısız’ denilerek yine işten atıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZENERJİ Şirketi'nden Aziz Kocaoğlu döneminde 'İşe elverişsiz olduğu' gerekçesi ile çıkartılan ve 16 günlük açlık grevi sonunda yeni başkan Tunç Soyer tarafından bu kez Grand Plaza Şirketi'nde işe alınan Emir Başer (35), iki aylık deneme sürecinde başarılı olamadığı gerekçesi ile yine işten çıkarıldı.
 
GÖREVLENDİRME İSTEDİ
 
Belediyenin su fabrikasında damacana koklamakla görevlendirildiğini anlatan Başer, "Daha önce bir usulsüzlüğü ihbar ettiğim için işimden olmuştum, şimdi de görevlendirme yapılmasını istemediğim için işimden oldum. Garson olarak işe alındım ancak pis damacanaları koklatıp, kontrol yaptırdılar. Koku kontrolü yapan cihaz olmadığı için ilkel yollarla damacana kokluyoruz. Madem burada çalışacağım bana teçhizat verin dedim ama onu da kabul etmediler. Hakkımı aramak için yine açlık grevi yapacağım" dedi.
 
AÇLIK GREVİ YAPMIŞTI
 
2012 yılında İZENERJİ'de işe başlayan Emir Başer, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı 2018 yılında, bir usulsüzlüğü yetkililere bildirdiği için işten çıkarıldı. Başer, yeni Başkan Tunç Soyer'e uğradığı haksızlığı anlatmak için geçen 1 Mayıs'ta açlık grevine başladı. Çıkan haberlerin ardından Başkan Soyer, 16 günlük açlık grevinin sonunda Başer ile görüşüp, işe alınması için talimat verdi.
 
(Yeni Asır)

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