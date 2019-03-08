18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4692
  • 6,1312
  • 226.961
  • 102.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li belediye çalışanının, 50 kişinin UYAP şifresini Akgün ile İmamoğlu’na ulaştırdığı belirlendi

Büyükçekmece Belediyesi çalışanı M.Ö.S.’nin Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyelerinden maaş alıp adliyede görev yapan 50 kişinin UYAP şifresini Akgün ile İmamoğlu’na ulaştırdığı belirlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükçekmece Belediyesi çalışanı M.Ö.S.’nin kaymakamlığa sızarak seçmenleri silmesinin ardından skandal adliyeye sıçradı. Bir ay önce Büyükçekmece Başsavcılığı’na getirilen Mustafa Çiftçi’nin “Maaşını belediyeden alıp adliyede çalışan personel istemiyorum” talimatıyla inceleme başlatıldı. 
 
TÜM DOSYALARA ERİŞİM
 
Akşam'ın haberine göre; Asliye Ceza, Asliye Hukuk ve icra mahkemelerinin bulunduğu iki binada 50 personel tespit edildi. Dosya kayıt memuru, aracı, şoför olarak çalışan bu personelin CHP’li Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyelerinden maaş aldıkları belirlendi. İcra mahkemelerinde kayıt memuru olarak çalışanların UYAP şifrelerini aldıkları ve böylece Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dosyalara rahatlıkla ulaşabildikleri ortaya çıktı.  
 
ADLİYEYİ BOYATTI, TEPKİ ÇEKTİ
 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’ün çok sayıda soruşturma dosyasının bulunduğu Büyükçekmece Adliye binasını badana yaptırması büyük tepki çekmişti. Büyükçekmece Başsavcısı Çiftçi’nin düğmeye bu manzaradan sonra bastığı öğrenildi. 10 ila 15 yıldır adliyede görev yaptıkları ve maaşlarını belediyeden aldıkları belirlenen söz konusu kişilere araç da tahsis edildiği ortaya çıktı. 

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

"PKK yıktı biz yaptık"

'PKK yıktı biz yaptık'

Guaido, Venezuela'daki saldırı sonrası hükümeti hedef aldı

Guaido, Venezuela'daki saldırı sonrası hükümeti hedef aldı

İngiltere'den İran'a karşı 'diplomatik koruma' kararı

İngiltere'den İran'a karşı 'diplomatik koruma' kararı

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

Devlet korumasındaki çocuklar kendi evlerindeydi 

Devlet korumasındaki çocuklar kendi evlerindeydi 

Genel Merkez’den teşkilatlara sıkı takip

Genel Merkez’den teşkilatlara sıkı takip

İran alıkoymuştu! Serbest bırakıldılar

İran alıkoymuştu! Serbest bırakıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Hem komutan hem anne

Hem komutan hem anne

Beşiktaş'ta hoca adayları belirlendi! İşte o isimler

Beşiktaş'ta hoca adayları belirlendi! İşte o isimler

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA