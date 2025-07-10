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  • CHP'li belediye işçileri ekmeğinden etti... ''Atılan işçiler geri alınsın''
Güncel

CHP'li belediye işçileri ekmeğinden etti... ''Atılan işçiler geri alınsın''

İzmir Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçiler, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) öncülüğünde dün başlattıkları eylemlerine devam ediyor. Eyleme, işçilerin yanı sıra, Belediye-İş yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Yaklaşık 200 kişilik grup, burada 'Atılan işçiler geri alınsın', 'Direne direne kazanacağız' şeklinde sloganlar attı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
CHP'li belediye işçileri ekmeğinden etti... ''Atılan işçiler geri alınsın''
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İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçiler, işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplandı.

Eyleme, işçilerin yanı sıra, Belediye-İş yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Yaklaşık 200 kişilik grup, burada "Atılan işçiler geri alınsın", "Direne direne kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, yaptığı açıklamada, 360 işçinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden haksız yere işten çıkarıldığını söyledi.

Bu kapsamda başlatılan eylemi 2. gününde onurla sürdürdüklerini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımızı işten çıkarma nedeniniz nedir? Bu gerekçeyi öğrenmek istiyoruz. Bir haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik var. Adliyelere giderek nasıl ki hukuksuzluğa karşı duruyorsak, bugün buradaki arkadaşlarımız da adaletsizce işten atıldı. Arkadaşlarımız ağır iş koşulları altında çalışıyor. Henüz toplu sözleşme imzalanmamışken, bu arkadaşlar greve katılmamışken evlerine götürdüğü ekmeği geri almaya çalışıyorlar."

Atalay, işten çıkarılan tüm işçiler görevine dönene kadar eylemlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, 24 Haziran'da, İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 1030 kişinin işten çıkarılma sürecinde sorun çözülmediği takdirde eyleme başlayacaklarını açıklamış, işçiler Belediye-İş öncülüğünde dün yürüyüş eylemi gerçekleştirmişti.

  • izmir
  • işten çıkarma
  • protesto

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