  CHP'li belediye işçinin ekmeğine göz koydu... TİS farkları bir yıldır yatırılmadı!
Güncel

CHP'li belediye işçinin ekmeğine göz koydu... TİS farkları bir yıldır yatırılmadı!

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen maaşları ve birikmiş hak edişleri nedeniyle belediye binası önünde başlattıkları eylemi, belediye başkanının makam odası önüne taşıdı. Personel A.Ş.'de maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.

14 Ağustos 2025 Perşembe 14:14
CHP'li belediye işçinin ekmeğine göz koydu... TİS farkları bir yıldır yatırılmadı!
Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan Karşıyaka Belediyesi işçileri, aylardır sürdürdükleri eylemi, başkanlık makamına taşıdır.

Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın makamının önünde toplanarak sloganlarla tepkilerini dile getiren işçiler, ödenmeyen maaşlarının ve yıllardır biriken Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farklarının yatırılmasını istedi.

Kent A.Ş. çalışanlarının, son 5 aydır maaşlarını alamadığı, ödemelerin ise taksitle yapılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Personel A.Ş.'de ise maaşların her ay geç ve parça parça ödendiği, haziran ayı maaşlarının sadece yüzde 75'inin yatırıldığı, kalan yüzde 25'lik kısmın ise hala ödenmediği öğrenildi. Burada görev yapan işçilerin de 1 yıl önce ödenmesi gereken TİS farklarını beklediği öne sürüldü.

Eylemlerini sürdüren işçiler, belediye yönetimi tarafından sorunları çözülene kadar protestolarına devam edeceklerini bildirdi.

