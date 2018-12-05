CHP’li belediye, Şehit Eren Bülbül’ü seçim malzemesi yaptı
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi, 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün hatırasını seçim malzemesi yapmaya çalıştı.
Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından 11 Ağustos 2017’de katledilen Eren Bülbül adına hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan anaokulu, Büyükçekmece Belediyesi tarafından kendi yaptırıyormuş gibi sahiplenilmeye çalışıldı.
Büyükçekmece’deki Aşiret Dalcı Okulları bahçesinde hayırsever Mahmut Çoban ve eşi Yasemin Çal Çoban tarafından anaokulu yaptırmak için çalışma başlatıldı. Okulu “belediye yaptırıyormuş gibi” gösteren afiş ve davetiyeye tepki gösteren bağışçı çift, belediyeyi imzalanan protokol çerçevesinde davranması ve söz konusu projeyi reklamlarla seçim malzemesine dönüştürerek siyasete alet etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırmayan belediye anaokulunun temelini törenle atarken bağışçılar töreni protesto ederek katılmadı.
(Yeni Şafak)
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