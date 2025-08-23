AK Parti Kars İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak üzere Kars'a gelen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Güler'in hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Özel'in siyasi kalpazanlık yaptığını ileri süren Abdullah Güler, "Şu aldığınız, emanet olarak aldığınız belediyelerde bir tanesine gösterinde görelim. Şu yok, bu yok, bakın İzmir'de biz diyoruz ki günde 550 konut üretiyoruz. Yani İzmir'deki en son yolsuzluk operasyonuna bakın, insanların umudunu çaldılar. 500'e yakın mağdur var. Bayraklı depreminden sonra konut yapacağız vaadiyle insanların umutlarını çaldılar. Kandırdılar, şuanda yargılanıyorlar. Bir kelime etmiyor. İzmir 30 yıldır yönetimlerinde, İzmir Körfezi binlerce balık ölüsü, koku, rezillik, pislik bir kelime et be kardeşim bir kelime et. Sivas'a gelip yüksek hızlı treni eleştireceğine şu İzmir'e bir bak da şu körfezi nasıl temizleyeceğiz. Bu kokudan nasıl kurtulacağını, şu kooperatif yolsuzluğuyla insanların umudunu, hayallerini nasıl çaldığınızı bir izah edin. Siyasi kalpazanlık diye bir kavram vardır. Tam bir siyasi kalpazanlık örneğidir bu biliyor musunuz? Manavgat olaylarını biliyorsunuz. Baklava kutuları, insanda bir utanma olur. Bir mahcubiyet duyar. Ne ile itham ediliyorsunuz? Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, bu kadar ayıplı işlerin yanında anlımız ak diyor. Bir leke bile bizde yok diyor. Sanki uzayda oldu bu olaylar. Gözünün önünde oldu" dedi.

Mecliste Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduğunu ifade eden Güler, "Meclisimizde yakın zamanda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Mecliste temsil edilen siyasi partilerin ki, kamuoyuna baktığımızda seçmenin yüzde 90'ına denk geliyor. Seçmenin oy verdiği yüzde 90 siyasi partilerin kiminin grubu var, kiminin grubu yok. 1'er milletvekilleriyle temsil ediliyor. Toplantılarını yaptılar. Biz şuna bakıyoruz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık ne söyledi. Yine Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli çok açık ve net söyledi. Bu sürecin hiçbir aşamasında başlangıcında, devamında, hiçbir pazarlık asla yoktur. Olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Bunu bir defa söyleyeyim" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Güler, "Dünya değişiyor, dönüşüyor. Bölgesel riskler artıyor. Türkiye kararlı bir liderin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, bütün sorunlu alanlara gerçekten hakkaniyetli yaklaşımıyla, bunlar çok kıymetli değerli şeylerdir. Her bir sorun alanında nerede olursa olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ağırlığını koyuyor. Ve Süreci en olumlu şekilde insanların güvenliğini, barışını ve aynı zamanda toplumsal güven ilişkisini de oluşturabilecek bir tavır ortaya koyuyor. Bunun devamında bizim yıllardır başımızı ağrıtan, ekonomik olarak bizlere bedel ödeten, birçok insanımızı şehit verdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçlerde asla bu fedakarlığı gösteren, bu azmi ve mücadeleyi gösteren ve bu aziz vatan uğruna şehit düşmüş olan şehitlerimizi, yakınlarını, gazilerimizi yakınlarını üzecek asla hiçbir aşama ve gelişme olmayacaktır. Bunu da sizlere ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.