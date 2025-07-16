CHP'li belediyede altyapı çilesi bitmiyor! Aynı nokta ikinci kez sular altında

Edirne'nin Atatürk Mahallesi Huzurevi Caddesi üzerindeki içme suyu ana hattında patlama meydana geldi.

Daha önce de arızanın yaşandığı aynı noktada ikinci kez patlayan 400'lük borudan fışkıran su, Atatürk Bulvarı'nı tamamen sular altında bıraktı.

Araçlar suyla kaplanan yolda güçlükle ilerlerken, yayalar karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadı. Vatandaşlar, neredeyse diz boyuna ulaşan su birikintileri yüzünden alternatif güzergâh aramak zorunda kaldı.

Islanan ayakkabılar, su içinde ilerlemeye çalışan çocuklar ve çaresizce bekleyen yaşlılar, bölgedeki alt yapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, belediye yetkililerine çağrıda bulunarak, kangren haline gelen altyapı sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.