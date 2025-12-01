İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

CHP'li belediyede anket harcaması skandalı! Kamu kaynağı siyasi amaçla kullanıldı

Sayıştay, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyu araştırmasını belediye hizmetleri yerine belediye başkanının siyasi performansını ölçmek için kullandığını belirledi. Rapor, kamu kaynağının amacı dışında harcandığını belirtti.

IHA1 Aralık 2025 Pazartesi 10:00
ABONE OL

Sayıştay Başkanlığı'nın CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu, belediye bütçesinden yapılan dikkat çekici bir harcamayı ortaya çıkardı. Raporda, belediye hizmetlerine ilişkin olması gereken kamuoyu araştırmasının, belediye başkanının siyasi performansını ölçmek için de kullanıldığı ve bu nedenle kamu kaynağının amacı dışında harcandığı belirtildi.

26 Şubat 2024 tarihinde yaptırılan "Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyet Anketi" kapsamında Tekirdağ halkına iki soru yöneltildi. Bunlardan ilki belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ölçerken, ikinci soru doğrudan belediye başkanının başarı düzeyine yönelikti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?" ve "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını başarılı buluyor musunuz?"

Sayıştay, ikinci sorunun belediye hizmetleriyle ilgisi bulunmadığını, buna rağmen anketin tamamının belediye bütçesinden karşılandığını belirtti. Böylece, belediye başkanının kamuoyu nezdindeki başarı oranını ölçmeye yönelik çalışmanın bedelinin de yine vatandaş tarafından ödendiği ifade edildi.

Denetim raporunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 24. maddesi hatırlatıldı. Bu maddeye göre belediyeler yalnızca büyükşehir belediyesinin hizmetleriyle ilgili kamuoyu yoklamalarını bütçeden karşılayabiliyor. Sayıştay, başkanın kişisel başarı algısını ölçen bir araştırmanın kamu hizmeti kapsamında değerlendirilemeyeceğini, bu nedenle belediye bütçesiyle finanse edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

Raporda, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hukuka uygun kullanılmadığı, anketin kapsamının hizmet memnuniyeti ölçümünden çıkarak siyasi nitelik taşıyan bir memnuniyet araştırmasına dönüştüğü kaydedildi.

Sayıştay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli düzeltmelerin yapılması ve benzer uygulamalara son verilmesi yönünde tavsiyede bulunarak, söz konusu harcamanın açıkça mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

Raporda, anketin kapsamının hizmet memnuniyetinden çıkıp siyasi nitelikli bir memnuniyet ölçümüne dönüştüğü, bunun da kamu kaynaklarının amacına uygun kullanılmadığını gösterdiği ifade edildi.

Sayıştay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne benzer uygulamalardan kaçınılması yönünde uyarıda bulundu.

