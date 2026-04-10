Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.

CHP YDK Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bilirkişi raporunda "fren" detayı

Taciz mağduru kızın ailesine baskı! CHP ahlaksız teklife aracılık etti

Bunlar da CHP'nin Epstein'leri! İmamoğlu'ndan tacizci başkana destek