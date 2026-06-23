Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 35 yasadışı eylem tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren tapeler ve ses kayıtlarında delillendirilen rüşvet ağında ödemelerin harç, bağış, emanet, kira veya maaş gibi adlarla yürütüldüğü belirlendi.

Dosyadaki ilk eylemde Büyükada Kıvılcım Sokak'taki taşınmazda yasak olmasına rağmen gizli tadilata göz yumulduğu belirlendi. Taşınmaz sahibi tarafından zabıta araçlarının tamiri gerekçesiyle 300 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

Bir diğer eylemde ise Heybeliada'da ormanlık alandaki taşınmazla ilgili önce basit onarım ve güçlendirme süreci ruhsatı verildiği daha sonra Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Hüseyin Yılmaz'ın, iskân ve otel ruhsatı aşamasında Levent Durmuşoğlu ve İrfan Durmuşoğlu üzerinden 150 bin Euro talep ettiği kayıtlara geçti.

Delil ve tanık beyanlarına göre Adalar'da adabüs işletme ve bisiklet kiralama ruhsatları için de 500 bin TL rüşvet talep edildiği dosyada yer aldı.