CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, personelin yemek ve servis haklarını 30 Ocak itibarıyla kaldırdı. Belediyede çalışanlarının maaşlarının düzensiz ödendiği; ikramiyelerin kaldırıldığı iddia edildi. AKŞAM'a konuşan AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, belediyede ciddi yönetim krizi bulunduğunu söyledi.

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen

YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİ

Yanlış uygulamaların bedelinin çalışanlara ödetildiğini savunan Vanlıoğlu, "Tasarruf çalışanın sofrasından olmaz, bedel emekçiye ödetiliyor. Çözüm, çalışanın hakkını kesmek değil; belediyeyi doğru yönetmektir" dedi. Belediyenin gelir yönetimini eleştiren Vanlıoğlu, şöyle devam etti: "İki yıldır Eyüpsultan'da neredeyse ruhsat verilmiyor. Belediye 'param yok' diyorsa, ruhsat verir, gelir elde eder. Ruhsat verilmeyen ilçede iş, istihdam olmaz. Bugün yaşanan yönetim beceriksizliğidir."

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu