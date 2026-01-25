İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  Güncel
  • CHP'li belediyede yönetim krizi! Beceriksizliklerinin bedelini emekçiye kestiler
Güncel

CHP'li belediyede yönetim krizi! Beceriksizliklerinin bedelini emekçiye kestiler

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı M. Bülent Özmen, personelin yemek ve servis haklarının 30 Ocak itibarıyla kaldırılmasına karar verdi. AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, “Eyüpsultan'da beceriksiz yönetim yanlış uygulamalarının bedelini emekçiye ödetiyor” dedi.

25 Ocak 2026 Pazar 07:55
CHP'li belediyede yönetim krizi! Beceriksizliklerinin bedelini emekçiye kestiler
CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, personelin yemek ve servis haklarını 30 Ocak itibarıyla kaldırdı. Belediyede çalışanlarının maaşlarının düzensiz ödendiği; ikramiyelerin kaldırıldığı iddia edildi. AKŞAM'a konuşan AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, belediyede ciddi yönetim krizi bulunduğunu söyledi.

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen

YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİ

Yanlış uygulamaların bedelinin çalışanlara ödetildiğini savunan Vanlıoğlu, "Tasarruf çalışanın sofrasından olmaz, bedel emekçiye ödetiliyor. Çözüm, çalışanın hakkını kesmek değil; belediyeyi doğru yönetmektir" dedi. Belediyenin gelir yönetimini eleştiren Vanlıoğlu, şöyle devam etti: "İki yıldır Eyüpsultan'da neredeyse ruhsat verilmiyor. Belediye 'param yok' diyorsa, ruhsat verir, gelir elde eder. Ruhsat verilmeyen ilçede iş, istihdam olmaz. Bugün yaşanan yönetim beceriksizliğidir."

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu

