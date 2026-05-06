CHP'li belediyedeki yolsuzlukta ek ifade! Silinen dosyalardan skandal çıktı

Rüşvetten yargılanan CHP'li başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in döviz bürosundaki para dolu bavullu görüntülerinin silinen kayıtların kurtarılmasıyla bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda şüpheli sıfatıyla ifade veren Finike Döviz'in ortağı Ali Yılmaz, görevden alınan tutuklu başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in döviz bürosundaki para alışverişi ile ilgili önemli bilgiler verdi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek ifade veren Ali Yılmaz, kayyum atandıktan sonra döviz bürosunda silinen kamera kayıtlarının kurtarıldığını belirterek, 8 GB'lık USB ve tüm kamera kayıtlarını savcılığa teslim etti.

'ŞÜPHELİ İŞLEM YAPILDI'

Yılmaz, 24 Aralık 2024 tarihinde kaydedilen görüntülerde Gökhan Böcek'in bankadan gelen parayı dövize çevirerek kendisine teslim ettiği anlara ait olduğunu söyledi. Görüntülerde turuncu bir bavulla yanında kimliği belirsiz bir şahısla döviz bürosuna gelen Böcek, para dolu bavulla bürodan ayrılıyor. Yılmaz, döviz bürosu yönetiminin Gökhan Böcek ile bağlantılı isimlerin gönderdiği paralar için MASAK'a 'şüpheli işlem bildirimi' yaptığını anlattı. 30 Ekim 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen para transferleri sonrasında MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

BORÇ ALIR, GERİ ÖDEMEZDİ

Yılmaz, ifadesinde Gökhan Böcek'i çocukluğundan bu yana tanıdığını belirterek, "Zaman zaman benden borç olarak para istemişliği vardır ancak borcunu ödeyen birisi değildir. Antalya'da yürütülen soruşturmada Gökhan Böcek yüzünden birçok insan zarar gördü. Bu kişilerden biri de benim. Gökhan Böcek beni ve ortaklarımı tanıdığı için döviz büromda birçok işlem gerçekleştirmiş olabilir" dedi.

