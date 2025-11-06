Beşiktaş Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.

Meclisin 15 Ekim'deki toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıklayan bağımsız Meclis Üyesi Cihan Altunpul, söz alarak, Beşiktaş Belediyesine ait taşınmazlara ilişkin soru önergesinde bulundu.

Belediyeye ait taşınmazların ayrıntılı bir şekilde listesini talep eden Altunpul, bu taşınmazların halihazırda kimler tarafından kullanıldığını sordu.

Kira geliri elde edilen taşınmazlara ilişkin kontratları talep eden Altunpul, önergesinde, taşınmazların güncel kiralarının ne kadar olduğu sorusunu yöneltti.

Soru önergesinin ardından CHP'den geçen ay istifa ettiğini hatırlatan Altunpul, CHP Grup Başkanvekili Doğa Kıroğlu'nun kendisiyle ilgili sözleri olduğunu söyledi.

CHP'liliğini kimsenin sorgulayamayacağını belirten Altunpul, "Benim istifa gerekçemin içinde net olarak belirttiğim bir şahıs üzerinden istifa gerekçem var. Dolayısıyla burada bir kişi eksilmiş gibi bir sözü kendisine iade ediyorum. Ben CHP'nin 6 okunun değerlerinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğimi, o istifa durumumda belirtmiştim. Herhalde bunu dinlememiş, kulakları almamış arkadaşımızın. Dolayısıyla kimin CHP'li olduğu, kimin olmadığı zaman içinde daha da çok ortaya çıkacaktır. Ben gerekçemde belirttiğim üzere bu durum düzeldiğinde tekrardan partime geleceğimi belirtmiştim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Kıroğlu, "Ben geçen Meclisimizde bir şey söylemişim ama eksik söylemişim. Ben orada, 'Bir şeyimizden eksilmedik' dedim. Tam tersine yüklerimizden de biraz kurtulmuşuz. Onu da gördük." diye konuştu.

Tekrar söz alan Altunpul ise "Benim belirttiğim durum bir şahısla ilgiliydi ve ben grup toplantısında Grup Başkanı olarak koltukta oturan kişiye zaten iletmiştim. Kendisinin cevap vermediği bir duruma, Başkanvekilinin kendisinin cevap verme yetkisi yok zaten." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy çokluğuyla reddedildi.

Mecliste daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.