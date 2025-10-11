Adana'nın Seyhan ilçesinde belediyenin toplamadığı çöpler, çevreyi rahatsız ediyor.

CHP'li yönetimdeki belediyelerde yaşanan çöp sorunları gündeme gelmeye devam ediyor.

Adana'da da zaman zaman ortaya çıkan benzer tablo dikkat çekiyor. Merkez ilçelerden Seyhan'daki mahallelerde çöplerin toplanmaması sonucu konteyner ve çevrelerinde çöp yığınları oluştu.

Koku mahalleleri kaplarken, vatandaşlar sağlığın tehdit edildiğini belirtti. İlçede özellikle Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi mahallelerde konteynerlerin dolup taştığı görüldü. İnşaat molozları, evsel ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolan çöplerle ilgili vatandaşlar çözüm istedi.