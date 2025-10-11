İSTANBUL 17°C / 10°C
Güncel

CHP'li belediyeden hizmet fiyaskosu: Vatandaş çöp dağlarına tepki gösterdi

Son aylarda çöp dağları, su kesintileri ve rüşvet operasyonlarıyla gündeme gelen CHP belediyelerinde bir skandal daha yaşandı. Son olarak CHP yönetimindeki Seyhan'da toplanmayan çöpler koku ve görüntü kirliliğine yol açtı. İnşaat molozları, evsel ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolan çöplerle ilgili vatandaşlar çözüm istedi.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 10:49
CHP'li belediyeden hizmet fiyaskosu: Vatandaş çöp dağlarına tepki gösterdi
ABONE OL

Adana'nın Seyhan ilçesinde belediyenin toplamadığı çöpler, çevreyi rahatsız ediyor.

CHP'li yönetimdeki belediyelerde yaşanan çöp sorunları gündeme gelmeye devam ediyor.

Adana'da da zaman zaman ortaya çıkan benzer tablo dikkat çekiyor. Merkez ilçelerden Seyhan'daki mahallelerde çöplerin toplanmaması sonucu konteyner ve çevrelerinde çöp yığınları oluştu.

Koku mahalleleri kaplarken, vatandaşlar sağlığın tehdit edildiğini belirtti. İlçede özellikle Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi mahallelerde konteynerlerin dolup taştığı görüldü. İnşaat molozları, evsel ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolan çöplerle ilgili vatandaşlar çözüm istedi.

