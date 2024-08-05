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  • CHP'li belediyeden mesajla işçi kıyımı! Onlarca kişi bina önünde eylem başlattı
Güncel

CHP'li belediyeden mesajla işçi kıyımı! Onlarca kişi bina önünde eylem başlattı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işten çıkarılan belediye işçileri, işten çıkarmaları protesto etti.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
CHP'li belediyeden mesajla işçi kıyımı! Onlarca kişi bina önünde eylem başlattı
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Belediye önünde toplanan işten çıkarılanlar, "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, çıkarılmaların hukuksuz olduğunu savunarak, işçilerin haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

Çıkarmaların cuma günü gerçekleştiğini kaydeden Genç, "Hiçbir etik kurala sığmayacak şekilde birçok işçi arkadaşımızın, SGK sisteminden gelen mesajlarla işten çıkarıldığını öğrendik. Halen içeride çalışan arkadaşlarımızın işten çıkartılmayacaklarına dair bir garantileri yok. Biz 163 arkadaşımızın daha iş akitlerinin feshedileceğini duyuyoruz. Bu çıkarılmalara karşı sonuna kadar direneceğiz." diye konuştu.

İşten çıkarılanların sayısının 127 olduğu belirtildi.

  • İşçi protesto
  • Kemalpaşa
  • İşten çıkarma

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